Fiorella Faltoyano nos recibe en su casa. Un hogar donde reina el silencio, pese a estar a pocos metros de una gran arteria de Madrid. Un lugar que toda artista necesita para centrarse en su trabajo, en este caso en la escritura. Una afición en la que ha encontrado un filón de pequeñas historias que va hilando hasta convertirlas en un libro, 'El ojo de la cerradura', que presentaron en la SGAE dos hombres de peso: Fernando Méndez-Leite, su pareja, y José Sacristán, con quien ha rodado dos películas que marcaron el inicio de la Transición: 'Asignatura pendiente' y 'Solos en la madrugada'. "Lo he escrito de forma intermitente, pero hace un par de años se me ocurrió escribir una historieta, y un mes después, ya en plena pandemia, seguí escribiendo hasta que me di cuenta de que tenía 16 relatos. Material suficiente para publicar un libro" cuenta y desvela la emoción que sintió durante la presentación. "Fue muy emocionante, a Pepe Sacristán le estoy muy agradecida porque, aunque no he tenido nada sentimentalmente con él, hemos sido amantes, hermanos, en alguna película y en televisión", cuenta.

"Abrimos las puertas a la libertad", asegura

Fiorella Faltoyano nos habla de los tiempos de 'Asignatura pendiente' y 'Solos en la madrugada', dos de sus películas más relevantes, y explica cómo era trabajar durante la dictadura de Franco y la Transición. "Abrimos las puertas a la libertad. Yo, que nací en el 50, viví la dictadura dura, blanda, pero a los 18, cuando ya trabajaba en televisión, no podíamos salir con escotes, nos ponían un chaleco o una puntilla para que no se nos vieran los pechos" y asegura que de esa época "añoro la juventud, la ilusión, la emoción de que cada cosa nueva que hacías era un principio. En aquellos años yo solo pensaba en ser actriz" y añade que, en aquellos tiempos, no le interesaba la política.

Fiorella recuerda cómo 'Asignatura pendiente' le cambió la vida aunque no le abrió las puertas del cine como sí le pasó a José Sacristán. "Yo nunca he querido ser estrella, porque no entiendo muy bien qué significa y para qué vale. Yo he querido trabajar en lo que me gusta, y pongo mucho empeño, y me dejo la piel en hacerlo de la mejor manera posible. Aunque en aquellos años me hubiera gustado hacer más películas", dice y añade que su vida personal ha sido muy estable. "En el amor he tenido mucha suerte, con mi hijo, con mis nietas, con mi vida familiar, con los amigos", cuenta y habla de sus nietas.

"Las veo poco porque no viven en España. Tengo muy buen rollo con ellas porque las redes facilitan que hablemos" y revela si alguna de ellas quiere ser artista. "La pequeña aún no sabe qué quiere. La mayor va a ser una crack como artista, está estudiando en una escuela muy importante de Nueva York, hasta que vaya a la Universidad. No sabes cómo canta y baila, habla inglés perfectamente y castellano regulín" y añade que su mejor consejo para ella es "que no crea que es oro todo lo que reluce".

"Fernando es la persona que más sabe de cine de este país"

Fiorella solo tiene buenas palabras para su pareja, Fernando Méndez-Leite. "Cuando ya eres una persona madura, que ha tenido otras experiencias, él también, haber construido juntos una vida es un lujo" y desvela qué destacaría de él profesionalmente. "Es la persona que más sabe de cine de este país. Ha dirigido series y películas muy buenas, ha creado y dirigido durante 20 años la Escuela de cine de la Comunidad de Madrid…. ¿A nadie se le ha ocurrido darle el Premio Nacional de Cinematografía? ", dice.

Mi foto favorita

"Este libro representa el momento dulce que estoy pasando de trabajo y creatividad".

