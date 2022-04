Aurah Ruiz es una caja de sorpresas. La influencer siempre se ha mostrado muy abierta a mostrar su día a día sin paños calientes en las redes sociales, a veces incluso demasiado: ha reído, ha llorado, se ha enfadado, ha celebrado... e incluso la hemos visto despotricar contra su ahora pareja, Jesé Rodríguez, cuando éste no se hizo cargo de Nyan tras su nacimiento. Aquello se puso feo entre demandas y peleas de ex pareja, pero ahora, con su amor retomado al 100 y con planes de boda, está claro que lo suyo va viento en popa. Pero siempre hay una parte que los famosos guardan para su intimidad, y ahora Aurah ha querido contar algunas cosas que nadie conocía sobre ella, como su nombre completo real o la muerte de su hermana, de la que nunca ha querido hablar.

En un vídeo taggeado como '50 cosas sobre Aurah Ruiz' en su canal de mtmad, la joven ha desvelado, pro ejemplo, su nombre real completo: 'Me llamo Aura Ruiz Ferrer, y aunque yo soy canaria, mi familia por parte de padre es andaluza, y mis abuelos eran italianos".

Ahí donde la vemos, con su sonrisa y su cuerpo de 10, ha confesado que sufrió bullying el primer año de instituto. Aún así, acabó siendo gogó en discotecas, y a mucha honra, pero ha tenido otros trabajos, como comercial inmobiliaria, aunque estudió para ser técnico de soporte sanitario, y nunca lo ejerció. Tampoco se ha dejado en el tintero su peso y su estatura: 56 kilos (bastante poco para confesarse "adicta al chocolate") y mide 1'71m; y no podía faltar la verdad detrás de su pelo: a pesar de que la hemos conocido con el pelo negro, su color natural ¡es rubio!



Aunque no sea ningún secreto, Aurah ha contado que ama hacer deporte, pero lo que nadie sabía es que estuvo desde los 3 años hasta los 18 haciendo ballet, que se convirtió en más que un hobby: estuvo a punto de examinarse para ser profesora de danza. ¿Y qué es lo que odia por encima de todo? Aunque parezca mentira, ir de compras: "Odio el barullo, mirar percheros, hacer cola... no me gusta nada. Si voy es porque tengo que hacer otra cosa, y siempre acabo comprando algo que no buscaba", ha revelado. ¿Y una de las cosas más increíbles? Que su primer beso ¡fue con una chica!

La dura muerte de su hermana

Muchos de sus seguidores más acérrimos sabrán que Aurah tiene un hermano, que además se llama Gustavo, pero al que no se parece nada porque es rubio con los ojos verdes, pero sin duda el momento más duro del vídeo ha sido cuando ha recordado la muerte de su hermana: "Tenía una hermana, que no está ya con nosotros por negligencia médica. Ahora tendría tres años más que yo, y me da mucha pena, porque nos habríamos llevado muy bien", ha desvelado.

