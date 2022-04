Marta Riesco tiraba la toalla el pasado viernes. Después de dos plantones de Antonio David en la semana de su cumpleaños, la periodista aseguraba en directo que ya no aguantaba más y rompía con él: "Creo que no puedo seguir con esta relación", aseguraba en el plató minutos antes de coger una limusina que la llevaría a su fiesta de celebración. Ese mismo día, la periodista aseguraba que para poder reconciliarse haría falta que el exguardia civil demostrara que quiere apostar por ella. Pero, ¿ha ocurrido? ¿Han vuelto a hablar?

En una entrevista en 'Viva la vida' en la que ha presentado su single "No tengas miedo", Marta Riesco ha asegurado que "estoy triste pero fuerte, rodeada de familia y amigos", aunque su familia se encuentra "alucinando" de todo lo que está ocurriendo "en general" tanto con la canción como con todo lo relacionado con su relación. "No hemos hablado", ha asegurado la periodista, quien ha dejado abierta la puerta a una posible reconciliación.

Telecinco

Además, Marta ha señalado a Antonio David como "el único culpable, es quien tomó la última decisión" de ausentarse de la fiesta por lo que ha tendido la mano a que pudiera arreglarlo dando el paso: "No sería sólo un lo siento, necesitaría mucho más: todas las cosas que se han puesto sobre la mesa". Y es que, ha explicado que el desplante fue muy importante puesto que "la vida normal de pareja que quiero vivir con él empezaba a partir de ese momento".

Aunque ha confesado que sigue "en tratamiento" psicológico por todas las consecuencias que le ha traído esta relación, la periodista no ha tenido reparos en decir a cámara que espera poder retomar la relación: "me daría mucha pena que después de todo lo vivido, terminara de esta manera". Unas declaraciones llegaban tan solo minutos después de que el programa señalara que podría haber una reconciliación entre Antonio David y Olga, que la periodista no cree que tenga lugar: "tengo clarísimo que está descartado", sostiene Marta.



Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io