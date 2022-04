Los malos tratos nunca son un tema fácil de tratar, y precisamente esa fue la razón por la que, años atrás, Lolita y Carmina Ordóñez casi rompieron su amistad. La cantante lo confirmaba este fin de semana en 'Viva la vida' a través de una llamada telefónica para incorporarse en directo a la conversación que los colaboradores estaban teniendo recordando a Carmina, y aunque hablaban con mucho cariño de la cantante, y así se lo agradecía ella, ha querido aclarar que su rifirrafe vino, precisamente, después de que la socialité denunciara a Ernesto Neyra por malos tratos.

"Ella nunca me lo quiso aclarar", ha dicho Lolita, pero muy emocionada sabía que eso no le disculpaba: "El día que me llamaron para ir al juzgado para ir a dar la cara por ella, me asusté un poco porque no sabía la verdad del todo, y me retiré. Me arrepiento desde entonces, pero hoy mucho más al ver las imágenes. Y Kiko Matamoros tiene toda la razón: tenía que haber dado la cara por ella y no la di en su momento. Ese fue el distanciamiento", ha explicado.

Los colaboradores quisieron aplaudir la valentía de Lolita de contarlo, aunque el sufrimiento ya le acompañará toda la vida: "Tenía que haber dado la cara por mi amiga en ese momento y no la di, porque además luego se demostró que era todo verdad... y eso que yo a Ernesto le tenía aprecio, las cosas como son".

Todos han estado de acuerdo en que eran otros tiempos, y que incluso a Carmen Ordóñez "se le dio lo más grande y por todas partes por contarlo públicamente", ha recordado Matamoros, que pronto partirá a 'Supervivientes', para añadir después que con lo caldeada que estaba, entiende que Lolita no quisiera "meterse en ese charco", pero eso a Lolita todavía no le sirve: "Yo todavía no me lo he perdonado", ha añadido Lolita, y es que tan sólo 15 después de su reencuentro, Carmina se fue para siempre a los 49 años tras una sobredosis de estupefacientes que le provocó una insuficiencia cardiorrespiratoria. "No te machaques, Carmina te perdonó, si es que había algo que perdonar", apuntaba Kiko.

