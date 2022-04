Las vidas de Paula Echevarría y Miguel Torres cambiaron para siempre el 11 de abril de 2021. Ese día nació su hijo Miki, que ha revolucionado sus vidas. "Con 43 años ser madre es un planazo. Es diferente. Daniella es mi primogénita, yo siempre dije que quería ser madre. Era la ansiedad de ser madre y cumplió todas mis expectaivas y más, pero con 30 años tienes otras inquitudes. Cuando eres madre los 43, te bebes la vida a sorbos ricos", comentó la actriz en el programa 'Las tres puertas'. De hecho, la asturiana decidió hacer un parón en su agenda profesional para dedicarse "en cuerpo y alma" a este "regalo".

Aunque han pasado 12 meses desde que nació Miki, la actriz y el exfutbolista seguirán recordando este momento como si fuera ayer (y lo harán pasen los años que pasen). Tanto es así, que la asturiana ha recuperado una foto muy especial de ese día y la ha compartido con todos sus seguidores a pesar de lo íntima que es. Unas horas antes de dar a luz, ya en el hospital, tumbada en la cama y con todo preparado para recibir a Miki, la actriz y el exfutbolista se hicieron un selfie en el que aparecen sonrientes y felices. "Tal día como hoy hace un año... nos quedaban unas horas para conocerte", ha escrito Paula junto a las instantánea.

Paula Echevarría 'monta' un safari para Miki

Como no podía ser menos, la actriz preparó una fiesta de cumpleaños inolvidable para su hijo. Al pequeño le encantan los animalitos y de ahí la decoración con globos con forma de mono, con estampado animal... y una tarta de tres pisos también con temática 'safari'. Paula Echavarría y Miguel Torres posaron felices y emocionados con su pequeño, al que ayudaron a soplar la velita. "Es increíble lo rápido que pasa el tiempo... parece que fue ayer cuando llegaste a nuestra vida. Feliz cumpleaños mi amor!! Un añito ya. Felicidades también a ti mi amor Paula, que hace un año fuiste una campeona", ha escrito el futbolista en su Instagram junto a las tiernas imágenes de la fiesta de cumpleaños.

