La actriz fue una de las invitadas a los premios Fotogramas de Plata 2021 con quien ya lleva más de cuatro años de feliz relación . La asturiana estaba feliz en una noche tan especial porque compartía velada con muchos compañeros de profesión. "Lo presenta mi amiga Tony Acosta, están nominados un montón de compañeros, me acabo de encontrar con Antonio (Resines) que me ha hecho mucha ilusión verle aquí y verle tan bien. Es una noche muy de celebrar", comentó.

En el vídeo de la parte superior, Paula, que acaparó todas las miradas con un vestido de Hannibal Laguna, habla de sus hijos, Daniella y Miki, y del especial momento que va a vivir con el pequeño de la casa ya que está a punto de cumplir su primer año porque nació el 11 de abril de 2021. ¡Dale al play y descubre cómo vive la actriz su maternidad! 20 cuentos para bebés bonitos y originales.

Ana Ruiz

Paula, que hace unos días reveló si tenía planes de boda con Miguel, quiso resaltar el gran momento que vive la ficción española tanto en cine como en televisión aunque ella todavía no se ha incorporado a los rodajes y grabaciones tras el nacimiento de su hijo Miki. "Me está costando arrancar ya lo sabéis pero sí, yo creo que ha vuelto a despertar todo, están haciéndose un montón de cosas, un montón de cosas de calidad y con muy buenas historia para contar hechas por gente estupenda con muchísimo talento y la verdad es que yo creo que si, es un gran momento para el cine y para la tele". La actriz fue la encargada de entregar uno de los galardones de la noche que vivió momentos increíbles: el de mejor serie que recayó en 'La casa de papel'.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io