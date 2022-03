Paula Echevarría confía en el Ballet Fit para lucir cuerpazo. Tras el nacimiento de su hijo Miki, que el próximo 11 de abril cumple un año, la actriz, que hace unos días celebró las Bodas de Oro de sus padres, ha descubierto esta disciplina que fusiona la técnica de la danza clásica con el fitness. Como ella misma ha compartido en su perfil de Instagram, donde tiene más de 3,6 millones de seguidores, todos los lunes tiene cita con esta novedosa técnica que arrasa en Estados Unidos y Reino Unido y que Paula practica en casa de la mano de Yasmina Sancayo, una reconocida artista y bailarina especializada en Ballet Fit.

Además de cuidar su alimentación y hacer ejercicio de manera regular, Paula Echevarría, que se reencontró en un desfile con Javier Rey, recurrió a esta disciplina porque quería eliminar la grasa acumulada en el embarazo, cerrar la diástasis, fortalecer y trabajar musculatura y la zona lumbar y abdominal. En unas semanas, la actriz, que engordó 25 kilos en su embarazo, ha conseguido una figura más esbelta y definida gracias a trabajar el alargamiento muscular y un gran trabajo de resistencia.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Según explica Yasmina, Paula está muy contenta con las clases y así lo transmite a través de sus redes sociales. "Empezando la semana como me gusta..." escribió este lunes 14 de marzo para luego explicar, en sus Stories, algunos de los movimientos que realiza en sus clases que transcurren entre ejercicios de barra como pliés, tendus y ballonés, coreografías que es la parte más cardio, y un bloque en el suelo donde trabajan glúteos, abdomen y elasticidad. La actriz, que ha compartido cuál es la crema con la que mantiene la buena cara hasta en el gimnasio, ha mostrado una de las rutinas que ensaya y con las que, a pesar de las correcciones, está encantada.

@pau_eche Instagram

Las sesiones de Ballet Fit tiene una duración aproximada de 55 minutos en la que se trabaja la fuerza, coordinación, tonificación, equilibrio y flexibilidad implicando todo el cuerpo en los ejercicios cardiovasculares al ritmo de música de piano al inicio y final de la sesión y con hits musicales en los bloques más intensos. Si quieres conocer más sobre la disciplina que ha enamorado a Paula Echevarría pero también a otras famosas como Raquel Sánchez Silva o María Castro entra en balletfit.dance.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io