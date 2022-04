Antonio Banderas ha vuelto a disfrutar, tres años después, de una de sus mayores pasiones. El malagueño ha vuelto a estar presente en una de sus citas más importantes del año saliendo en la procesión de María Santísima de las Lágrimas y Favores, de la que es mayordomo desde hace mucho tiempo. Sin duda, un momento muy especial para él que estuvo cargado de emoción. Una festividad donde ha estado acompañado de Nicole Kimpel, con la que ha reaparecido públicamente tras los rumores de crisis.

La pareja está disfrutando al máximo de la Semana Santa malagueña y tras vivir un Domingo de Ramos cargado de emoción, ambos volvieron a reaparecer juntos, esta vez desde un balcón para disfrutar del paso del Cautivo. Un momento muy especial en el que se les pudo ver a los dos compartir momentos de complicidad mientras disfrutaban del Lunes Santo.

Gtres

De esta forma, la pareja ha acallado los rumores que aseguraban que entre ambos había una crisis, y es que durante estos días se ha podido ver cómo los dos siguen estando muy unidos. Desde el balcón se pudo ver cómo Antonio Banderas disfrutaba al máximo de la procesión realizando algún que otro vídeo. Un momento en el que también se le pudo ver hablando con su chica y compartiendo algunas que otras risas con ella.

Lo cierto es que Antonio Banderas ya ha dejado claro en más de una ocasión que él es un gran devoto, mostrando la gran pasión que siente por la Semana Santa de Málaga. Unos días muy especiales donde, además, también se le ha podido ver en compañía de María Casado, a la que le une una gran amistad.

Gtres

Pero él no es el único famoso que ha elegido esta ciudad para disfrutar de esta festividad religiosa. María Teresa Campos también ha cumplido con su tradición acudiendo junto a Terelu Campos a su balcón para disfrutar de la Semana Santa. Además, también ha asistido Antonio David Flores, reapareciendo así tras su ruptura con Marta Riesco.

