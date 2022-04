De Steisy sabemos que no se corta ni medio pelo a la hora de decir lo que piensa, por mucho que su crítica pueda caer mal o que a la otra persona le ofenda lo que diga de ella, pero la influencer no tiene reparo en ser lo más natural y honesta posible, y por eso ha aprovechado su canal de mtmad para soltar todo lo que opina de varios de sus compañeros de la televisión: ¿quién es más tóxico? ¿Quién debería 'jubilarse' ya? ¿Quién se comporta como un niñato? ¿Quién es más víbora?

La ex superviviente no tiene especial inquina hacia nadie en concreto, pero sí ha dejado claro que hay personas con las que no puede, como Fani, a la que ha calificado de 'bailaaguas' porque se arrima al sol que más calienta, incluso de juguete roto: "está todo el rato comparándose con las niñas porque ella es más y hace más que el resto. El día que hagas menos serás una puta mierda, es lo único que demuestras. Vas a ser un juguete roto", le ha dicho directamente.

Sin embargo, con quien más se ha cebado ha sido con Aurah Ruiz, a la que ha llamado tóxica por su episodio del supuesto atropello a Jesé, ha dicho que lo que cuenta siempre le "aburre mucho" y le ha criticado que se le haya "ido la pinza" con las operaciones: "A mí se me fue la mano con las tetas, pero tenía 19 años. Con 19 tienes una pedrada en la cabeza, pero con 31... se está deformando mucho. Creo que debería parar aquí ya. No sé si habrá hablado con un psicólogo este tema, porque a veces recurrimos mucho a la medicina estética para alimentar nuestra autoestima, y eso se alimenta con otras cosas". Una crítica en la que también ha metido, por ejemplo, a su archienemiga Oriana, a la que también ha llamado "juguete roto" o "víbora": "No me creo que tengas la edad que tienes y sueltes esas burradas por la boca, que a veces son más grandes las palabras que tú".

Por otro lado, también ha sacado a la luz a los compañeros que cree que son bastante fantasmas: "Iván González. No lo digo yo, lo dicen hasta sus amigos. Ya le he pillado en varias mentiras, y sonrío y me hago la tonta, pero le he pillado". Y, sin duda, también Ylenia: "Es una fantasma como un pepino de gordo. Un día te saluda y a los 6 meses se le gira la cara y eres la más puta, pero luego te ve y te saluda, y luego te encuentras un vídeo hablando de ti. Pero creo que es que tiene algún complejo, porque le gustaría ser tan libre como yo haciendo lo que yo hago, pero no puede", ha sentenciado.

¿Con qué famoso le pondría Steisy los cuernos a su novio?

Vaya por delante que Steisy es muy feliz con su chico, Pablo Pisa, aunque a veces tengan sus problemillas como todas las parejas, pero puesta a elegir con quién tendría un rollete de sus compañeros de Telecinco, apenas se lo ha pensado: "Diego Matamoros; Abraham (García); con Gianmarco y su hermano, Luca...", y además, aprovechando le hilo, la granadina ya ha soltado el cotilleo de que un famoso cantante quiso besarla, pero ella se apartó en seguida: "Nyno Vargas", ha confesado. ¡Vaya, vaya, con el ex superviviente...!

