Marisa Jara está muy feliz tras haber conseguido convertirse en madre. La modelo ha visto de esta forma su sueño cumplido después de haberlo intentado durante muchos años. Un camino que no ha sido nada fácil, y es que incluso en el parto tuvo que afrontar algunos problemas. Por suerte, al final todo ha salido bien y ahora disfruta todo el tiempo que puede junto a su bebé y su pareja. Sin embargo, hay algo ahora que le tiene muy preocupada.

La modelo ha recordado el momento en el que le detectaron un tumor en el estómago. "Yo le he dado la vida a mi bebé pero él me la dio a mi antes", ha confesado, y es que fue precisamente durante un TAC que le mandó su ginecóloga antes de comenzar el procedimiento de fertilidad cuando descubrieron esta enfermedad.

Desde entonces ha estado todo este tiempo sometiéndose a revisiones. Sin embargo, ha tenido que parar durante un tiempo debido a su embarazo. "No me han hecho TAC pero todo ha estado muy controlado por ecografías. Tenía tantas ganas de ser madre...", ha indicado. Ahora, en las próximas semanas tiene una nueva prueba para saber si todo sigue bien.

Sin duda, una situación que le tiene preocupada, y es que está deseando saber que todo va bien. "Ahora que tengo esta persona tan pequeñita y que tengo que cuidar de él, rezo todos los días para que el cáncer no vuelva a mi vida", ha indicado. La modelo ha confesado que estos días no puede dejar de pensar en esto, y es que se encuentra en el mejor momento de su vida y no le gustaría que nada lo empañase. "Justamente ahora que tengo a mi bebé y que todo ha salido bien...", ha indicado.

Lo cierto es que este no es el único problema de salud que ha tenido que superar mientras luchaba por convertirse en madre. A la modelo también le detectaron endometriosis y después de 19 operaciones, consiguió quedarse embarazada, algo que había querido desde hacía mucho tiempo. Por este motivo, Marisa Jara ha reconocido que ahora necesita saber que todo sigue bien.

Chelo García Cortés se emociona al escuchar los problemas que ha superado Marisa

Tras escuchar lo mucho que ha tenido que luchar la modelo por convertirse en madre, Chelo García Cortés no ha podido evitar emocionarse, y es que ha reconocido que siente una gran admiración por ella. "Tú le has dado la vida pero él a ti energía para seguir. Yo no he sido madre, pero viendo tu trayectoria...", ha indicado mientras intentaba contener su emoción intentando tranquilizarle desvelando que está segura de que pase lo que pase, saldrá adelante gracias a la fuerza que le ha dado ahora su pequeño.

"Me emociono porque me das mucha envidia, me das mucha envidia. Todo lo que has luchado por ser madre...", ha reconocido confesando que ella ahora ya no se lo plantea porque considera que es muy mayor. "No quiero ser la bisabuela de mi hijo", ha indicado dejando ver que era algo que le hubiese gustado.

