Sofía Cristo ha visitado el plató de 'Viernes Deluxe' para mostrar el resultado de su nueva operación estética, un momento donde también ha hablado de algunos momentos de su vida. Uno de los temas que han salido a la luz ha sido su relación con Nagore Robles. La hija de Bárbara Rey, haciendo gala de su espontaneidad, no ha dudado en opinar sobre la publicación que compartió su ex pareja mostrando lo mucho que estaba sufriendo por su ruptura con Sandra Barneda.

"A mí me da vergüenza ajena", ha confesado Sofía Cristo dejando claro que ella no comparte que la gente publique ese tipo de contenido en sus redes sociales, ya que lo considera algo muy íntimo que ella no compartiría. "Hay mucha hipocresía social, personas no quieren estar con sus parejas pero suben fotos felices". La Dj ha confesado que ella ya no haría nunca eso porque considera que da pie a que muchas personas opinen sobre su vida privada.

Telecinco

Además, ha sorprendido a todos al confesar de manera tajante que no quiere saber nada más de Nagore Robles. "No está en mi vida y ni siquiera es mi amiga", ha indicado asegurando que ya no quiere retomar ningún tipo de relación con ella. "Su crecimiento personal no es igual que el mio y su energía no vibra con la mía. A ella le ha gustado mucho de sus parejas en plató menos de Sandra porque es muy respetada", ha desvelado dándole un gran 'zasca'.

De esta forma, la hija de Bárbara Rey ha aclarado que ya no reconoce a su ex pareja y ha recordado cómo fue el final de su relación. "Idealizamos la relación y se nos fue de las manos. La relación fue muriendo por el consumo, por el desamor.. A mí cada vez me iba gustando menos cómo me iba tratando ella y luego terceras personas por mi parte y por su parte", ha confesado dejando claro que no todo es lo que parece.

Telecinco

A pesar de que hubo un momento en el que parecía que ambas se guardaban un gran cariño pese a todo lo sucedido, ahora Sofía Cristo ha dejado claro que es del todo cierto, y es que hay cosas que no olvida. "Cuando ingreso ella comienza una relación con una persona y a mí no se me cuenta. Es cierto que habíamos dejado la relación pero luego la retomamos. Desde el centro se dan cuenta de su mentira y por eso hacen una separación terapéutica", ha explicado.

La hija de Bárbara Rey ha dejado claro que su ex pareja "tiene mucho temperamento y carácter". "Al morir mi mejor amiga fue la separación del todo. He intentado ser su amiga muchas veces pero no comparto ni su forma de ser, ni la nueva Nagore. Me tiene bloqueada en todo", ha indicado. Pese a todo, ha confesado que le siempre le querrá porque fue una persona muy importante en su vida a pesar de que ya no quiera "saber nada de ella".

