Sánchez Montesinos, antes de su marcha a 'Supervivientes'. La semana pasada, el culturista y el resto de concursantes ponían rumbo a Honduras para poder participar en la nueva edición del reality y cumplir uno de sus sueños. Pero su pareja, Enrique del Pozo, no pudo despedirse del deportista de, 40 años, ya que"No me he podido despedir de Rubén. Yo le dije que no iba a hacer la película, pero él me dijo: "Te ruego que aceptes la película, ya que no me harías feliz", nos cuenta el cantante y actor que tiene planes de boda con el culturista aunque sin fecha.

Enrique del Pozo, que posó para DIEZ MINUTOS con moda de hombre, nos dice que llegó por casualidad esta participación en la película sobre la vida de Dalí: "Estaba invitado en los Premios Gaudí de Cine, y el director me vio con mi imagen con barba blanca. Le llamó la atención y me ofreció el papel", nos relata. La película es 'El caso Angelus', que dirige y protagoniza el actor franco-catalán, Joan Frank Charansonnet, que dará vida a Salvador Dalí. En el papel de la mujer del artista, Gala, estará Montserrat Alcoverro, actriz de 'Acacias 38'. Por su parte, Enrique del Pozo dará vida al señor Canals, amigo de Dalí durante los años sesenta.

Para Enrique el rodaje ha durado seis días en Figueras, lo que le impidió estar con su novio en sus últimos días en Madrid. "Estuve a punto de no aceptarlo, pues sabía que mi novio se iba a 'Supervivientes' y no podía estar en su despedida en el aeropuerto. Rubén había luchado mucho por ir a Honduras durante nueve meses. El quería tener una cena romántica de despedida, poder hacer el amor como guinda especial y decirnos adiós", se sincera con tristeza con nosotros el actor. Para Del Pozo, que confesó su relación de amor-odio con las Campos, no es su primera película, ya que antes de comenzar su etapa italiana, trabajó a las órdenes de José Luis Garci y junto a Alfredo Landa en 'Historia de un beso' o en 'La conjura de El Escorial', de Antonio del Real. En Italia protagonizó y fue guionista de 'Il Professore', además de participar en varios documentales.

Un año de amor junto a Rubén Montesinos

Hace un año que Enrique del Pozo y Rubén Sánchez Montesinos comenzaron su relación. Ahora es la primera vez que se van a separar tanto tiempo, ya que el culturista, de 40 años, es uno de los participantes 'Supervivientes 2022' que ya han confesado qué amuletos se han llevado a Honduras.

Enrique rueda una película sobre la vida de Dalí

Enrique durante el rodaje de la película 'El caso Angelus' en Figueras junto al protagonista y director, Joan Frank Charansonnet, que representa a Dalí, y Montserrat Alcoverro, que da vida a Gala, la mujer del artista. Del Pozo da vida al señor Canals en esta nueva película, que fue un gran amigo de Dalí y de Gala en los años sesenta.

