Iker Casillas regresa al pasado View this post on Instagram A post shared by Iker Casillas (@ikercasillas) El ex portero del Real Madrid ha buceado en el baúl de los recuerdos para compartir una foto de su infancia en la que ya apuntaba maneras con un balón entre los pies. "Melón, ya tienes cocodrilos en los pies" me decían!!" escribe sobre sus deportivas rotas. Además, también habla de su combinación de colores. "En todo caso, que os haya gustado", escribe. ¡Nos ha encantado!

Carlos Latre cumple años con fotos de su infancia View this post on Instagram A post shared by Carlos Latre (@carloslatre) El jurado de 'Tu Cara Me Suena' ha celebrado su 43 cumpleaños y, para festejarlo, ha compartido con su casi 500.000 seguidores varias imágenes de su más tierna infancia. ¡Muchas felicidades!

Isabel Rábago recarga pilas en México View this post on Instagram A post shared by Isabel Rábago (@rabagoisabel) La colaboradora de 'Ya es mediodía' y 'Viva la vida' se ha escapado a las playas de México con su marido para desconectar y coger fuerzas. Han combinado días de playa con visitas culturales como Chichén-Itza.

Alba Díaz, de finde en El Rocío View this post on Instagram A post shared by ALBA (@albadiazmartin) La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz, El Cordobés, ha disfrutado de La Candelaria en la aldea del Rocío y ha querido agradecer a las mujeres de su vida su implicación para que todo fuera perfecto. "Haber podido vivir esta Candelaria con ellos es de esas cosas que te llenan de vida. Quería agradecer a mi abuela, a mi tía y a mi madre todo el esfuerzo que han hecho para que estemos tan a gusto y para que ellos lo vivan al 100% (cosa que me agobiaba un poco, quería que fuera único). Ojalá hayáis sentido lo que siento yo cada vez que vengo aquí y queráis volver. Os

quiero, gracias por hacerme tan feliz y por ser como sois conmigo", escribió en sus redes.





Lourdes Montes comparte su amor por el campo @lmontes Instagram La esposa de Fran Rivera ha disfrutado de un fin de semana familiar y en plena naturaleza. En sus redes sociales, ha compartido una foto de su hijo Curro con una yegua recién nacida. ¡Bienvenida Candela!

