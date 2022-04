Marta Riesco vuelve a ser la mujer más perseguida del momento. Desde que saliera a la luz su relación con Antonio David Flores, su vida ha sido como la casa de Bernarda Alba entre noticiones, dramas, retiros y puñaladas por la espalda, y lo último a lo que ha tenido que hacer frente ha sido a las nuevas declaraciones que se han publicado de Olga Moreno hablando de su separación con Antonio David. Marta, por su parte, se ha limitado a defenderse en 'El programa de Ana Rosa' y a defender también la integridad de su chico: "Ataca a mi pareja, que me duele todavía más [...] Me gustaría que fuéramos felices y todos nos lleváramos fenomenal", ha apuntado. "Mi único delito con Olga ha sido enamorarnos", ha dicho sobre el malestar que ha mostrado Olga Moreno con su ex tras la separación, que se ha referido a la periodista de Telecinco en sus declaraciones como "la otra".

Por su parte, parece que la situación personal de Marta va remontando desde que su relación se va normalizando con Antonio David: "Desde el sábado me empecé a sentir feliz al hacer vida normal", ha afirmado, y es que precisamente el hecho de no llevar un noviazgo público y normal fue uno de los motivos que desembocó en la ruptura, pero eso ha cambiado: "Estoy orgullosa de que mi pareja haya dado los pasos que ha dado". "Hay una transparencia total con Antonio David", ha señalado también en el programa días después de confesar que estaba decepcionada con Antonio David y de revelar también lo que él tendría que hacer si realmente quería volver con ella.

Rocío Flores, por su parte, ha dejado claro que quiere mucho a Olga y que no tiene nada que reprocharle "como madre" por haberles cuidado a ella y su hermano desde pequeños, pero tampoco ha dejado pasar la ocasión de afirmar que está muy decepcionada con todos: su padre, Marta y también Olga, ya que asegura no haberse enterado de que Olga iba a conceder una entrevista a pesar de haberla visto en el cumpleaños de su padre días antes: "Esta entrevista que ha hecho Olga se hace el sábado, el cumpleaños de mi padre se celebra el domingo. Me entero el lunes de esta exclusiva. No me entero del contenido, pero Olga me llama para decirme que había dado una entrevista. Me encuentro decepcionada y sorprendida, no tanto por lo que se dice sino por la manera en la que se ha hecho todo".

