Hace tan solo unas semanas que Georgina Rodríguez dio a luz a su hija pequeña ampliando la familia después de conocer el fallecimiento de su mellizo, una dura noticia por la que han recibido un gran apoyo llegado de todas partes. Sin embargo, el máximo apoyo que reciben actualmente Cristiano Ronaldo y su mujer es el de la familia. Tal y como han demostrado en varias ocasiones, todos se han convertido en una piña y en sus mejores aliados saliendo adelante juntos y con fuerzas aunque esto no quita para que haya días muy agridulces, como ha sido este Día de la Madre.

A tan solo unas semanas de estos días más duros, Georgina ha celebrado el día en familia y ha querido utilizar sus redes sociales para rendir un emotivo mensaje a todas las madres tras haber sufrido esta gran pérdida. Un mensaje que ha llenado de emoción a todos sus seguidores que han querido aplaudir el gesto que ha tenido.

Instagram

“A las que son, a las que fueron, a las que quisieron y no pudo ser, a las que intentan, a las que sin serlo ejercen como tales, a las que tienen instinto, a las que deciden no serlo. A todas nosotras creadoras de vida y de vínculos: Feliz día Mamás”, ha escrito a través de sus stories. Lleno de ternura, la española ha querido realizar una emotiva reflexión sobre la maternidad y las diferentes formas en las que puede expresarse. Y es que se trata de un complejo mundo que actualmente Georgina está viviendo en todas sus aristas.

