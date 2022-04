Christian Gálvez se ha metido en el bolsillo a la familia de su chica, la presentadora Patricia Pardo. El escritor sabe que una relación siempre es mucho más cómoda cuando ambas familia están en sintonía, todos se llevan bien y aprueban ese relación, y parece que el trato de él con la familia de ella está yendo suave como un guante. De hecho, estos días Patricia ha querido felicitarle el aniversario a su hermana Tamara, y lo mejor de todo ha sido el detalle que Christian ha querido tener también con la cumpleañera: un felicitación con mucho cariño.

"Felicidades Tamara", ha escrito sencillamente junto a un emoji de un beso en la sección de comentarios de la imagen de Patricia, en la que ella y su hermana comparten estilismo con el mismo jersey, que no tiene mayor explicación que una bonita casualidad: "La coincidencia del jersey no es a propósito, es que hoy llevamos 37 años siendo cómplices. Te quiero, Tamariña. ¡Feliz cumpleaños, chiquitita!", ha escrito la presentadora de 'El programa de AR'.

Patricia Pardo Instagram

La pareja está en esos momentos del inicio de la relación en la que todo es como estar en una nube: ambos acaban de volver de una escapada a Italia, y están viviendo su amor en privado pero sin esconderse: no les gusta presumir de relación, pero tras la sonada y polémica ruptura de Christian con Almudena Cid, parece que esta vez prefiere llevar todo más en secreto, aunque lo que ya no es ningún secreto es que Christian está dispuesto a tener hijos a sus 41 años, y podría ser con Patricia: "Me flipan los niños. ¿Buena mano? No lo sé. Me gusta jugar con ellos (…) A mí me flipan los niños. Tengo paciencia. Me gusta hacer el robot, el gorila... lo que haga falta", contó con humor en Cadena 100, aunque tiró balones fuera sobre cuándo ocurrirá eso. Lo que está claro es que no parece que sea a corto plazo, aunque su ex suegra reveló hace unas semanas que, antes de romper su matrimonio de 10 años, Christian y Almudena estaban intentando tener su primer hijo.

