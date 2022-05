Kiko Rivera ha vuelto a sentarse en el plató de 'Sábado Deluxe'. Después de unos meses con la familia Pantoja en el ojo del huracán, el DJ ha vuelto de nuevo para hablar de cómo está su relación con su hermana, para contestar a Fran Rivera y para hablar, sin pelos en la lengua de cómo se encuentra con su prima Anabel, a la que hace unas semanas sorprendía pidiendo un nuevo acercamiento entre ellos.

Para hablar de ella, el programa le ha puesto algunas de sus últimas declaraciones públicas. Y es que, en los últimos meses, Anabel Pantoja ha defendido a capa y espada a su tía, Isabel Pantoja en los platós de televisión. "Yo no la he visto sentada en un poli, en un Deluxe. Yo no la he visto vender a sus hijos", llegaba a afirmar el pasado mes de marzo. "La defiende más que tú", apuntaba María Patiño. "Ahora. Pero no la quiere más que yo, y eso no será nunca", respondía tajante Kiko Rivera revolviéndose en su butaca.

El hijo de Isabel Pantoja alababa a su prima asegurando que "es una tía cojonuda a la que en estos momentos la va muy bien y espero que así siga siendo". No obstante, insistía en que, a pesar de los problemas "de dinero y mentiras" que tiene actualmente con su madre, unos problemas que han generado "falta de confianza" en la familia. "Aún así no hay nadie, salvo mi hermana que también es su hija, que la quiera como yo".

El DJ ha sentido que su prima defienda ciegamente a su madre a pesar de lo que él conoce: "A Anabel no la puedo culpar porque le pasa lo mismo que me pasaba a mi", explicaba Kiko reconociendo que su prima "no quiere ver" lo que ocurre con su madre. "La diferencia es que se lo está diciendo su hijo".

Para Kiko, Anabel ha sido "más que una hermana", aunque su relación ha cambiado drásticamente en los últimos años: "Quiero que ella entienda, sin que parezca que la quiero atacar, que hay un determinado momento en el que ella cambia conmigo. Lo noté en sus comportamientos. Yo podré ser mejor o peor, pero siempre he sido igual. Ha pasado de ser una persona con la que daba gusto estar, graciosa, sin vergüenza ninguna, encantadora... a ser una persona que no sé si es mi prima Anabel o Jennifer López". Un comportamiento que asegura que "es muy de mi madre. Por eso digo que es más Pantoja que yo".

