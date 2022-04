Aitana Ocaña debutará como actriz en 'La última', la primera serie original de Disney+ en España junto a su pareja Miguel Bernardeau

Las mejores series de Disney+

Después de tres meses de rodaje en Madrid y Valencia, ha finalizado la grabación de La Última, la primera producción original de Disney+ en España. La serie, protagonizada por Miguel Bernardeau (Josefina, Élite, Todo lo otro) y Aitana Ocaña, el fenómeno musical del momento y la artista pop más importante del país en su primer trabajo como actriz, llegará en exclusiva a Disney+ próximamente.

FEDERICO CALVO GUTIERREZ

Además de los protagonistas, han participado en “La Última”: Aitor Luna (Los hombres de Paco, Velvet, La catedral del mar, Valeria), Luis Zahera (ganador del Goya a Mejor Actor de Reparto por El reino), Jorge Motos (nominado al Goya a Mejor Actor Revelación por Lucas), Sandra Cervera (El secreto de Puente Viejo), Jorge Perugorría (protagonista de Fresa y chocolate y reconocido recientemente con la Medalla de Oro de la Academia de Cine de España por su contribución al cine español con películas como Volavérunt, Cuando vuelvas a mi lado o Vientos de La Habana), Óscar de la Fuente (nominado al Goya a Mejor Actor Revelación por El buen patrón), David Castillo (Aída, Besos al aire, El Cid), y Esther Ortega (Desaparecida, Cuéntame cómo paso, Madres).

“La Última” es la historia de los encuentros y desencuentros de Candela (Aitana Ocaña) y Diego (Miguel Bernardeau), en un viaje a través del amor, la amistad y la lucha por abrirse camino.

La nueva serie original de Disney+, que contará con 5 episodios, está dirigida por Eduard Cortés (Merlí) y Abigail Schaaff (El Ministerio del Tiempo). Anaïs Schaaff (Isabel, El Ministerio del Tiempo), Jordi Calafí (Malaka, El Ministerio del Tiempo) y Joaquín Oristrell (Cuéntame cómo pasó, La Tribu) son los creadores.

FEDERICO CALVO GUTIERREZ

'La última': el argumento de la serie

‘LA ÚLTIMA’, un retrato generacional sobre la madurez, la lucha por abrirse camino, el amor, la complicidad y el poder de la amistad, cuenta la historia de Candela (Aitana Ocaña), una chica que trabaja en una empresa de logística mientras persigue su sueño de convertirse en cantante. Su vida cambia cuando Fede (Aitor Luna), un ejecutivo de una discográfica multinacional, la escucha cantar en un bar. Esa misma noche, Candela se reencuentra con Diego (Miguel Bernardeau), un antiguo compañero de su instituto que lucha por ser boxeador profesional. Este es el punto de partida de ‘LA ÚLTIMA’, una historia de superación, decepción, ilusión, valentía y empoderamiento.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io