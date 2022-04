Con el corazón totalmente roto, Vicky Martín Berrocal zanjaba los rumores confirmando su ruptura con el empresario portugués Joao Viegas. Tras tres años de intenso amor y una relación de lo más estable, la pareja decidía poner punto y final a su noviazgo de una manera amistosa. "Encontré al hombre de mi vida, era un amor entero, sano, puro... nunca me había sentido tan feliz ni tan amada y esa es la verdad", explicaba dejando claro que le sigue teniendo un gran cariño pese a haber roto. Pues ahora la diseñadora podría estar cerca de una reconciliación con el empresario portugués. Vicky Martín Berrocal ha vuelto a Lisboa tras su ruptura. Así lo hemos podido comprobar gracias a sus redes sociales, desde donde Vicky ha compartido una imagen de un avión desde la capital portuguesa.

Y es que, ella ya lo dejó claro en una de sus últimas entrevistas, no descartaba una reconciliación con Joao, pues dejó claro que eso "nunca se sabe". "Yo siempre digo que la vida siempre te sorprende y eso es lo más maravilloso. Había que tomar esta decisión Nos llevamos muy bien. Hablamos, no tenemos nada que reprocharnos porque lo hemos dado todo y más", explicó hace tan solo unos días sin poder evitar romperse al recordar todo lo vivido, y es que confesó que habían conseguido formar una verdadera familia. "He compartido cosas con João que no había compartido con nadie".

Vicky Martín Berrocal ha reconocido que, aunque fue una decisión que ambos tomaron, fue ella la que estaba más decidida a romper. "Yo creo que cuando sacrificas tantas cosas, porque al final es cambiar tu vida con 47 años, solo se sostiene si todo funciona muy bien", ha indicado.

