Rocío Flores ha vuelto al trabajo 25 días después tras someterse a una operación de pecho. La colaboradora de 'El Programa de Ana Rosa' ha estado unos días ausente recuperándose de este nuevo cambio físico que se ha realizado. Ahora, Joaquín Prat le ha dado la bienvenida confesando que lo ve todo "esplendoroso" y en su sitio. Por su parte, la hija de Antonio David Flores ha reconocido que todavía tiene que estar con el sujetador que le ponen tras la operación, confesando que está encantada por cómo ha quedado el resultado.

"Me he hecho una reconstrucción y me he puesto prótesis. Estoy muy contenta y agradecida", ha comenzado explicando dejando claro qué es lo que se ha hecho. Durante su ausencia, son muchas las cosas que han pasado en su familia. Desde los rumores de ruptura entre Antonio David y Marta Riesco hasta las últimas declaraciones que ha realizado Rocío Carrasco y a las que no ha dudado en responder de forma tajante Gloria Camila, ¿qué piensa Rocío Flores de todo esto?

Telecinco

La colaboradora ha confesado que este tiempo fuera del plató le ha sentado de maravilla para estar tranquila controlándose, dejando claro que no está para nada de acuerdo sobre todo lo que se ha dicho sobre su familia. Ahora, regresa al programa con mucha más energía y con fuerzas para responder a todo lo que ha estado sucediendo durante los días que no ha podido estar presente.

"He estado viendo parte de 'Montealto'. Siento tristeza por tener que enterarme de cosas de mi familia a través de la pantalla", ha reconocido. Además, ha dejado claro que ahora más que en su abuela piensa en su abuelo. "Últimamente solo pienso en él, si estuviese vivo... madre mía", ha lamentado.

