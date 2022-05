La boda del hijo de Carmen Borrego sigue dando titulares. José María Almoguera se dará el 'sí quiero' con su novia este fin de semana, una ceremonia en la que va a haber varias ausencias como Belén Rodríguez, quien se recupera de su operación de cirugía estética; o Belén Esteban, quien está aún en el postoperatorio tras la caída en 'Sálvame'. Pero una de las ausencias que más ha llamado la atención ha sido la de Rocío Carrasco, lo cual anunciaba la propia Borrego en el programa de 'Sálvame'.

"Rocío no viene porque no puede, porque tiene cosas que hacer… y Belén ya sabemos cómo está. Rocío no puede venir a la boda y no tengo ningún problema, a lo mejor lo tenéis vosotros, yo, desde luego, no lo tengo, ninguno. No voy a entrar en el juego este, ¿eh?", dejaba claro la colaboradora.



"No se cuál es la explicación que han dado. Igual me la dan y es normal. Si me hubieran dado la explicación podría decirlo, pero no la tengo. Tampoco yo he llamado para pedirla. A mí normal no me parece y eso no puede molestar a nadie. Al igual que no me molesta que no vengan, a ellos no les puede molestar que a mí no me parezca normal", ha explicado Terelu.

Telecinco

"¿Te ha entrado la curiosidad por conocer el motivo?", ha querido saber María Patiño. "No me ha entrado la curiosidad porque a lo mejor eso provoca un roce por mi parte. No quería provocar ningún tipo de roce. ¿Sabes qué me ha pasado a mi siempre en la vida? Lo que me hagan a mí me duele hasta aquí, pero lo que hagan a los míos… Yo veo algo que no es justo con un compañero y me parto la boca. Antes que partírmela por mí".



Seguidamente, una invitada a la boda, que ha dado plantón al programa cuando iba a ir en directo, ha asegurado nuevamente que la relación entre Carmen Borrego y su futura nuera no es tan estrecha ya que ambas acabaron discutiendo en la boda por lo civil con motivo de la exclusiva. "Es absolutamente falso", aseguraba Terelu Campos, "tengo entendido que al revés, ese día pasaron cosas bastante bonitas". "Ella me contó una serie de detalles, por los que sé que no hubo ningún mal rollo", confirmaba Lydia Lozano.

