¿Puedo tener sexo estando embarazada?

"Tengo 32 años, llevo uno casada un año y estoy embarazada. ¿Puedo tener sexo durante el embarazo?". Francisca N. (Guadalajara)

La preocupación de si se puede tener sexo o no en el embarazo preocupa a muchas mujeres. Sin embargo, te adelantamos que no supone ningún problema, es más, estar bien con tu pareja durante esta etapa será imprescindible para ambos. Además, muchas mujeres no se sienten a gusto con su cuerpo durante el embarazo mes a mes, por lo que que tu pareja te siga viendo atractiva y tú te dejes querer te vendrá bien para la autoestima y para recordarte que estás bella en todas tus versiones.

Además, te traemos más información de la mano de María José Gil Díaz, Sex Coach de la Asociación Española de Terapia Sexual y de Pareja:

A priori no hay nada que te impida el tener relaciones sexuales durante el embarazo, a pesar de que no son pocas las mujeres que creen que el sexo puede suponer un riesgo para la gestación. Si tienes la preocupación de cómo lo percibirá el bebé o si le afecta en los momentos finales porque pueda precipitar el parto, debes estar tranquila. Lo cierto es que todas estas inquietudes carecen de fundamento.

Durante el primer trimestre las náuseas y los vómitos suelen servir de excusa para que las mujeres rechacen la práctica del coito. Suelen ser uno de los síntomas que indican que estás embarazada. También muchas mujeres creen que en este periodo el riesgo de aborto es mayor y el sexo podría suponer un peligro en este sentido; sin embargo, no es así y durante este periodo las relaciones sexuales pueden ser incluso más satisfactorias que cuando no hay embarazo, ya que los órganos genitales disfrutan de un mejor riego sanguíneo y puede ser más fácil alcanzar el orgasmo.

Cuando lleguen las primeras patadas del bebé, que se producen al inicio del segundo trimestre, te plantearás nuevos interrogantes. La conciencia de que hay un tercero en la cama se hará presente y se puede llegar a pensar que el sexo puede molestar al feto o tener dudas sobre cómo lo percibirá o si le puede afectar. Estas preocupaciones pueden llegar incluso a que el padre se sienta relegado ante la prioridad que tiene el bebé y ni siquiera se atreva a iniciar una relación sexual. Tienes que olvidarte de estas creencias, que son falsas, y hablar con tu pareja para hacerlo sentir bien. Hacer el amor seguirá siendo satisfactorio para ambos, ya que en este momento el feto está protegido por el tapón mucoso que sella la entrada al útero, por lo que el semen no puede llegar hasta él.

Cuando tengas un orgasmo, vas a comprobar el endurecimiento de las paredes del útero pero esto tampoco perjudica al feto. Aunque la placenta reduzca unos instantes el riego sanguíneo, esto estimula el sistema circulatorio del feto y le permitirá aprender a reaccionar ante este tipo de situaciones; no debes preocuparte por ello. Llegados a esta altura vas a tener los pechos y la piel mucho más sensibles, por lo que es buen momento para aumentar el placer que aportan las relaciones sexuales, especialmente con las caricias.

Cuando hayas superado los temores de los dos primeros trimestres, en el tercero la única limitación que vas a tener será el volumen adquirido por tu tripa, lo que te obligara a probar otras posturas, más allá de la del misionero, que se hace casi imposible. Y ello puede hacer el sexo algo más divertido y placentero, incluso para el bebé, según dicen algunos expertos. Pero en cualquier caso no hay que tener miedo de que las contracciones del útero generadas por el orgasmo supongan un riesgo de que el parto se produzca antes de tiempo, pues son muy suaves y del todo insuficientes para que esto ocurra. Además, el crecimiento de la tripa también supondrá un inconveniente para dormir. Pero tranquila, te recomendamos cuatro posturas con las que podrás dormir bien en el embarazo.

Por lo tanto la practica del sexo durante el embarazo no debe tener carácter restrictivo y hay que ser conscientes de que no supone riesgo alguno ni para el feto ni para el desarrollo de la gestación.

Recuerda disfrutar, hazle sentir bien a él con la nueva situación e intenta adquirir hábitos y posturas en los cuales los dos estéis cómodos. Son nueve meses de una experiencia buenísima y os recomiendo que la vivas sexualmente muy feliz.

María José Gil Díaz Sex Coach de la Asociación Española de Terapia Sexual y de Pareja.

Coordinador de la sección Diego Jiménez, sex coach y director de Emocionarte Coaching. www.emocionartecoach.com

