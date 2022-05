El próximo 26 de junio David Bustamante tendrá que enfrentarse a un nuevo reto que no tiene nada que ver con la música. El cantante se atreverá con un proyecto creado por el 'streamer' Ibai Llano, uno de los más conocidos de nuestro país. El ex concursante de 'Operación Triunfo' no iba a participar en un primer momento en 'La Velada del Año 2', un evento de boxeo organizado para entretener a los más jóvenes. El actor Jaime Lorente era el que iba a enfrentar al youtuber Mister Jagger en el combate de la noche, pero debido a otros compromisos en donde el actor de 'La casa de papel' no puede "poner en riesgo su físico", será Bustamante quién coja su puesto.

El de San Vicente de la Barquera lleva años practicando este deporte y no está asustado por el enfrentamiento, todo lo contrario. "Ya estoy preparado para 'La Velada 2 de Ibai Llanos'", escribía el cantante en su cuenta de Twitter: "Hínchate a brócoli, Mister Jagger anda, que te va a hacer falta".

Twitter

"Así se hará", le respondía su contrincante, que también confesó en el directo del vasco que estaba muy emocionado con poder luchar contra uno de los ídolos de su infancia. Desde que el ex de Paula Echevarría decidió bajar de peso se volcó por completo al fitness, consiguiendo muy buenos resultados en poco tiempo, y es que no hay que olvidar que se encuentra en my buena forma física.

