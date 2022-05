Olga Moreno ha dado un paso firme. La aún mujer de Antonio David se encuentra inmersa en un proceso de cambio después de la ruptura con su pareja y la presentación en sociedad del ex guardia civil con Marta Riesco. Ha pasado un mes desde que la periodista compartiera su primera fotografía con él en redes sociales con su ahora novio, un revés que ha hecho mucho daño a la andaluza quien se ha refugiado en su familia y amistades para poder recuperarse.

Ahora, siete meses después de que se hiciera pública su separación, la ganadora de 'Supervivientes' ha dado un puñetazo en la mesa a través de sus redes sociales mostrando toda una declaración de intenciones de lo que quiere hacer a partir de ahora. En un momento en el que parece que todo sigue derrumbándose a su alrededor pues ha perdido algunos apoyos que parecían inquebrantables.

Olga publicaba esta imagen con el título 'Ganas de seguir viva'. Una escueta frase llena de significado en el momento en el que está: queriendo dejar atrás todos los problemas que giran en torno a ella desde hace 7 meses, pasar página y seguir construyendo. Y es que, además de su separación parece que se está alejando cada vez más de Rocío Flores, con quien tenía una relación muy estrecha hasta el punto de que eligieron ir el mismo día y a la misma hora a la clínica de estética a someterse al mismo tratamiento.

Ahora, después de la decepción de Rocío con Olga tras una entrevista, la relación se ha enfriado y podrían estar perdiendo el apoyo mutuo. Una distancia que la propia Rocío habría mostrado en el plató de 'Conexión Honduras' adonde acudió precisamente en sustitución de Olga. Allí apenas habló de Olga.

