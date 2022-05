Chelo García Cortés suele mostrarse como una mujer fuerte e impávida ante todo lo que se le presenta, por eso, cuando se derrumba en televisión, siempre es noticia. Le pasó justo antes de marcharse a 'Supervivientes', cuando estuvo a punto de renunciar al concurso acorralada por el miedo a que su mujer fuese objetivo de 'Sálvame' y también por miedo a lo que pudieran decir o sacar de ella, pero finalmente le hizo frente y se marchó a Honduras. Ahora, Chelo ha decidido hacerle frente a otro de sus miedos, de esos que hasta paralizan: la claustrofobia, o miedo a estar en espacios cerrados.

Para eso, antes de romperse el radio en su caída en la 'Sálvame Fashion Week', Chelo fue acompañada de su amiga Sofía Cristo al programa de TVE 'Los miedos de', por donde ya han pasado otros famosos como Víctor Janeiro o Elsa Anka, y allí ha tenido que ver cómo una de sus pruebas le suponía ya antes de empezar casi un ataque de ansiedad: el descenso a un pozo. Sin embargo, se armó de valor y consiguió avanzar unos metros... pero a medio camino se plantó: "Que no bajo. ¡Por mi coño que no bajo!". Un reto que no ha podido superar y por lo que luego se ha lamentado, pero ha dado explicaciones: "He sentido ansiedad, me faltaba la respiración. No estoy orgullosa de lo que he hecho, porque me ha podido el miedo".

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Que los miedos sacan siempre nuestro lado más tenso es algo que todos sabemos 😨 #LosMiedosDe ➡ https://t.co/YLNYwZl7UP pic.twitter.com/eiCIfXbq46 — Los miedos de (@losmiedostv) May 30, 2022

RTVE

La relación de Chelo con su madre tampoco fue mejor

Al parecer, según contó Chelo, todo viene de su: su padre pasó una temporada en prisión, y cuando le llamaba por teléfono le hablaba de unay de una celda pequeñísima, lo que a Chelo le creó un gran trauma que se ha ido desarrollando con los años: "donde tenga poco espacio para ponerme de pie". Además, ha confesado que también ha heredado el gran miedo de su padre: "".

La colaboradora también ha recordado que parte de ese miedo a los espacios cerrados viene también de cuando su madre estuvo ingresada en un hospital psiquiátrico: "Yo sentía terror, miedo, porque era muy pequeña. No quería nunca entrar a la habitación, esperaba en un jardín. Las habitaciones eran cerradas con poca luz. No lo soporto. Para mí todo es un manicomio, por eso quiero aire y libertad. Llevo desde los 11 años sufriendo esto. Mi madre se suicidó cuando yo tenía esos años. O bien terminas como ella, o te enfrentas y luchas".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io