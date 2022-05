Lidia Torrent ayuda a su madre, Elsa Anka, a superar uno de sus mayores miedos

Lidia Torrent ayuda a su madre, Elsa Anka, a superar uno de sus peores miedos. La camarera de 'First Dates' acompañó a su progenitora en 'Los miedos de...' de Cuatro donde la presentadora intentaba superar su miedo a las alturas y Lidia Torrent, que espera su primer hijo con Jaime Astrain, una niña a la que llamará Elsa como su madre, fue su mejor apoyo. La primera parada de madre e hija fue en un rocódromo donde Elsa tuvo que escalar una pared y, aunque lo logró, vivió un momento de bloqueo y tuvo que bajar. Después de charlar con un psicólogo sobre el origen de su temor que está en un viaje a México, Anka se enfrentó a su prueba definitiva: salto en paracaídas. ¿Qué quesos puedo comer durante el embarazo?

Lidia Torrent, que con su novio Jaime Astrain habla maravillas de Elsa como suegra, estaba perpleja por todo lo que estaba logrando su madre y antes de lanzarse ella en paracaídas quiso tener unas palabras de ánimo y apoyo hacia su progenitora que compartió también sus redes sociales. "Son los padres los que les dicen a los hijos que están orgullosos de ellos. Pero te aseguro que estoy súper orgullosa de ti y que te admiro mucho. Ya lo sabes", fueron sus palabras. Repasamos las curiosidades de tu tripa en el embarazo.

Tras el salto de su hija, la presentadora y modelo se armó de valor y, a pesar de sus temores, se tiró del helicóptero acompañada por un monitor. Una vez en el suelo, Elsa Anka, feliz con su futuro papel de abuela, confesó que pensó que se iba a desmayar en plena caída pero, al final, todo salió bien. ¡Enhorabuena! Los mejores juguetes para regalar a un bebé.

