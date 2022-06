José Coronado tiene nueva novia. Tras su ruptura con la periodista Elena González de Prado, el actor ha encontrado de nuevo el amor con una compañera de profesión: Irene López Juárez a la que conoció durante las grabaciones de la serie 'Entrevías' que ha triunfado en Telecinco y que ya puede verse en Netflix. Según la revista 'Hola', José e Irene mantiene una relación consolidada ya que llevarían ya un año juntos y se les puede ver por las calles de Madrid compartiendo su tiempo. Hace unos días, la pareja hizo unas gestiones en la capital y se desplazaron por sus calles con la moto del actor.

José Coronado e Irene López Juárez comparten gustos y aficiones, uno de ellos es el teatro. La actriz todavía se está formando en esta disciplina y acude a una escuela de Madrid. Coronado, que el 14 de agosto cumplirá 65 años y es de horóscopo Leo como otros famosos españoles, se muestra encantado con esta nueva oportunidad del amor.

@albertoruizrojo Instagram

Prueba de que su relación va viento en popa es que José Coronado e Irene López Juárez se reunieron con el resto del elenco de la serie 'Entrevías' para ver juntos la emisión del último capítulo de la producción el pasado 17 de mayo. Fue el actor Raúl Sanz, 'Yeyo' en la serie; la actriz María Molins, que es Jimena en la producción; y el director Alberto Ruiz Rojo, entre otros, los que compartieron en sus redes sociales algunas imágenes de la reunión y en ellas aparecen José e Irene, abrazados al director Alberto Ruiz Rojo, con otros miembros del equipo como Raúl Sanz, Irene Atienza, Jon Olivares y Jordi Sánchez aunque también estaban otros actores como Nona Sobo, Felipe Londoño, Manolo Caro. Sus sonrisas no eran para menos porque 'Entrevías' despidió su segunda temporada en Telecinco con un 18,3% de share y casi 1,9 millones de espectadores. Sus seguidores ya se preguntan cuándo llegará la segunda temporada a Netflix porque, de momento, solo está la primera.

