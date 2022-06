Tamara Gorro ha hablado de su reconciliación con Ezequiel Garay. La influencer y el futbolista sorprendían a todos al anunciar su ruptura el pasado 3 de enero. Una separación que apenas ha durado unos meses porque el 4 de junio ambos publicaban en sus muros las misma imagen y el mismo texto: "Mejor juntos", desvelando que se han dado una segunda oportunidad. Quizá esta segunda oportunidad ha sido menos sorprendente ya que desde que se separaron era frecuente verles juntos, como en el cumpleaños de Tamara o en la presentación del nuevo libro de la madrileña, 'Cuando el corazón llora', en el que habla sobre sus problemas de salud mental y los momentos más difíciles de su vida.

Siempre sincera con su familia virtual, que supera los 2 millones en Instagram, Tamara sentía que les debía una explicación. "Las segunda oportunidades dicen que no son buenas pues yo voy a retar eso, sabéis que soy muy de retos... fuera bromas, si la cosa sale bien adelante, si la cosa sale mal, en la vida no pasa nada", comenzaba desvelando la influencer

La escritora también reconoce a sus seguidores que ahora solo falta superar la depresión con trastorno de ansiedad que padece para que su felicidad sea plena. "Ahora solo queda que mi cabeza se arregle, que me recupere al 100%, que estoy en el camino, pero también tengo esperanza de que esto termine y vuelva a vivir porque con esta enfermedad sabéis que no se vive bien, o como eras antes. Pero bueno ahora tengo una nueva etapa en la que tengo ilusión, tengo ganas, estamos contentos, estamos felices", detallaba la influencer.

Sobre sus hijos y su reconciliación, Tamara ha contado que ellos "nunca han notado nada" y "en ese aspecto estoy muy orgullosa de lo que hicimos". Y resumen esta segunda oportunidad como "si sale bien fenomenal, si sale mal... pues no pasa nada. La vida continúa pero va a salir genial".



