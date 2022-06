Cuando parecía que 2022 iba a ser el año de las rupturas sentimentales, Tamara Gorro nos da la mejor de las noticias: su reconciliación con Ezequiel Garay es oficial. Después de que comenzasen el año anunciando su separación temporal, el matrimonio ha decidido darse una segunda oportunidad. Aunque nunca se llegaron a separar del todo, pues siguieron haciendo planes juntos y vida familiar, la pareja había decidido darse un respiro en lo que se refiere a su relación sentimental.

Ha sido la empresaria la que ha compartido la feliz noticia a través de sus redes sociales. Con una romántica imagen en blanco y negro en la que aparecen los dos juntos, Tamara Gorro ha anunciado su reconciliación con Ezequiel Garay. " ❤️MEJOR JUNTOS❤️", han sido las palabras con las que ha acompañado esta fotografía.

Rápidamente el muro se ha llenado de comentarios en los que se alegraban por la segunda oportunidad que se ha dado el matrimonio. "Me alegro muchísimo preciosa, vas a estar muy bien. Besazos a toda la familia!!!❤️❤️❤️❤️", ha escrito Cristina Cifuentes o "Exploto de felicidad por vosotros ❤️", ha expresado Verdelis. Irene Rosales ha querido dejar claro que Ezequiel y Tamara forman juntos "el mejor equipo".

"Jope, abrir IG y ver esto me ha puesto los pelos de punta… ❤️❤️❤️ cuánto me alegro de verdad ! Os queréis muy bonito y vuestra historia tiene que continuar ! El amor siempre gana", ha escrito otra de sus seguidoras. Y un sinfín de mensajes que se alegran por ellos y por su familia.

Tamara y Ezquiel nunca dejaron de estar juntos, durante estos seis meses se han seguido apoyando mutuamente en sus diversos proyectos profesionales, pero no ha sido hasta ahora cuando han querido hacer oficial que vuelven a estar juntos y que siguen adelante con su matrimonio.

