Miguel Báez 'Litri' llora la muerte de su madre, María Concepción Spínola González, más conocida por Concha Spínola, a los 71 años. Una trágica pérdida que llega tan solo dos semanas después de la muerte de su padre, Miguel Báez 'Litri', a los 91 años. El padre del torero llevaba varios años enfermo, motivo por el que no pudo asistir a la boda de su hijo con Casilda Ybarra, en Sevilla, pero el fallecimiento de Concha ha provocado un shock en toda la familia, ya que no se lo esperaban. Concha falleció el pasado 5 de junio en Madrid a causa de un infarto. Sus restos mortales serán trasladados hasta el Tanatorio de San Isidro de la capital, donde tendrá lugar la capilla ardiente.

La última vez que vimos a Concha Spínola fue el pasado 20 de mayo, durante el último adiós a su marido. Concha asistió, arropada por sus hijos, al funeral de su marido en Huelva. Iba vestida de riguroso luto, con enormes gafas de sol y muy emocionada. Concha y su marido estaban muy unidos y desde que él cayó enfermo ella lo dejó todo para centrarse en sus cuidados.

Concha Spínola, el pasado 20 de mayo, durante el funeral de su marido, junto a dos de sus hijos. Gtres

En 1967, Miguel Báez 'El Litri' se retiró oficialmente de los toros y se casó con Concha. Fue la condición que le puso ella para dar el 'Sí, quiero', y él siempre sostuvo que "lo mejor de mi vida es la esposa que tengo". Ella era 20 años más joven que él pero eso no impidió que se convirtieran en una de las parejas más solidas del panoraba social. Juntos tuvieron tres hijos: Miguel Báez 'Litri', que siguió los pasos de su padre; Rocío, casada con Peter Sweetman; y Miriam.



Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io