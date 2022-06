¿De qué se conocen Jesulín de Ubrique y Michu, madre de la hija de José Fernando Ortega? Los andaluces coincidieron en un bar y se han caído muy bien. Tanto es así que la propia Michu define al diestro como "un fenómeno". La ex de José Fernando es muy fan del padre de Julia Janeiro y no dudó en pedirle un gran deseo: una foto con su pequeña. Jesulín, que se le caracteriza de campechano y simpático, aceptaba posar con la niña y Michu mostraba la entrañable foto por redes sociales.

La gaditana ofrecía unas declaraciones a 'La Razón' sobre el encuentro que fue de lo más agradable: "Es muy simpático, se nota que es de mi tierra, de Cádiz. Es muy simpático y muy cercano", explicaba Michu. Así se le ve en la foto, simpático y con ganas de niños, y es que el torero está a punto de tener en sus brazos a su tercer hijo.

¿Qué le habrá contado sobre el nuevo bebé que está a punto de llegar? El propio Jesulín, en una entrevista en 'El Hormiguero', sin querer desvelar mucho se le escapaba el sexo de bebé. "Va estupendamente, gracias a dios", le contaba el torero a Pablo Motos con una sonrisa de oreja a oreja. "Ya está en la recta final y casi es un niño de 'El Desafío". ¡Exacto! Jesulín de Ubrique se refirió al bebé en masculino. Ni él ni María José Campanario se han pronunciado sobre cómo va el embarazo o para cuando está la odontóloga, pero sabemos que es inminente la llegada del nuevo miembro de la familia.

