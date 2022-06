Laura Matamoros está en un proceso de adaptación de haber puesto fin, por tercera vez, a su relación con Benji Aparicio. Para la pareja no ha tenido que ser nada fácil dar este paso, y es que hace poco tiempo que se convirtieron en padres por segunda vez. De esta forma, parece que para superarlo, la hija de Kiko Matamoros ha decidido centrarse en sus amigas, haciendo divertidos planes con otras 'influencers'. Un método de evadirse de todo lo sucedido al que ahora se suma una nueva afición.

A través de sus redes sociales, la hermana de Diego Matamoros ha anunciado que ha decidido centrarse en una nueva ocupación: el tenis. De esta forma, parece haber encontrado en el deporte la mejor manera de evadirse de todo y distraerse mientras se pone en forma. Unas clases que compagina con sus días en el gimnasio junto a una entrenadora personal.

Instagram

De momento, parece estar bastante contenta con la primera clase de tenis que ha tenido. Un entreno que ha querido compartir a través de sus redes sociales junto a unas instantáneas donde se le puede ver dándolo todo y divirtiéndose con este nuevo deporte que acaba de practicar. "Primera clase superada", ha confesado a sus seguidores.

Sin embargo, parece que todavía tiene que practicar un poco más, y es que tras mostrar un vídeo donde se le ve practicando, ha confesado que las pelotas "las manda al cielo", algo normal teniendo en cuenta que era su primer día de clases.

Instagram

De esta forma parece que Laura Matamoros ha encontrado en sus amigas y en el deporte sus mayores refugios para superar su reciente ruptura con Benji Aparicio, que parece ser que ha terminado siendo la definitiva para la pareja.

