Laura Matamoros está en un proceso de evolución personal desde que ha decidido, junto a Benji Aparicio, romper su relación por tercera vez. La pareja ha luchado en varias ocasiones, y han intentado estar juntos por sus hijos en común, pero finalmente no han podido conseguir que funcione. La hija de Kiko Matamoros ahora ha decidido centrarse en el deporte, en sus hijos y en el trabajo, y precisamente esta última faceta le está dando alegrías, porque le está permitiendo 'airearse' un poco y olvidar sus penas.

De hecho, estos días se la ha podido ver haciendo un plan de lo más divertido con amigas de su profesión: María Pombo organizó una estupenda comida de lo más campestre de la mano de su firma de ropa, 'Name The Brand'. ¿Lo mejor de todo? Que la comida se la tenían que hacer ellas mismas a través de un cursito de 'sushi', con el que Laura, que lució un look a cuadros de la marca para la ocasión (y coincidió con otra influencer con el mismo modelito, Bea Gimeno), consiguió echarse unas risas y olvidarse de su ex por un rato.

Laura ya ha hablado largo y tendido sobre esta ruptura, que ha sido amistosa, pero después ha sido su hermano Diego el que ha dado unas bonitas declaraciones sobre esta separación, asegurando que él ya lo sabía y que les desea lo mejor a ambos, pero les ha dado un consejo: "Lo que tienen que hacer es cuidar la relación con sus hijos".

Por otro lado, el pasado fin de semana, cuando aún no se había hecho oficial la ruptura, Laura ya aprovechó para darse una vuelta por la hípica y disfrutar del campeonato de carreras de caballos que se celebró en la capital, rodeada de amigos y con un rico picoteo.

Lo que de momento se desconoce es si Kiko Matamoros, que se encuentra participando en 'Supervivientes 2022' sabe ya de esta ruptura: el colaborador lleva en Honduras más de un mes, ya que, aunque el concurso empezó el pasado 21 de abril, hay que contar con la convivencia previa y los días de aislamiento por el protocolo anti-covid. Eso sí, ahora que la relación con sus hijos es espléndida, sí podría ser conocedor del delicado estado de la relación de su hija y su ahora ex yerno -que han roto sólo 5 meses después de convertirse en padres por segunda vez- por lo que quizá, cuando se entere, no le sorprenda. ¿Se lo dirán en 'Supervivientes'?

