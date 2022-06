Almudena Cid sigue trabajando para dejar atrás su divorcio. Después de la ruptura de su relación con Christian Gálvez, la actriz se ha refugiado en su faceta laboral y en su desarrollo personal para poder seguir creciendo. Así lo ha manifestado durante la Feria del Libro de Madrid, donde ha acudido a firmar ejemplares de su libro, de la saga Olympia, y ha realizar un espectáculo infantil. Allí ha hecho balance con naturalidad y sinceridad, explicado en qué momento se encuentra ahora mismo tras la ruptura.

Sus respuestas no han dejado lugar a dudas sobre el buen momento en el que está: "Estoy de 10", explicaba Almudena Cid en 'Socialité' aunque confesaba que "no te voy a engañar, hay días de 7 u 8". "Estoy mucho mejor que en esos momentos. Me he reencontrado". Además, la joven ha hablado de sus planes de futuro, no solo en cuanto a lo laboral sino también en lo familiar. ¿Tienes ganas Almudena Cid de tener otra relación?

"Ahora mismo estoy en mi", explica Almudena quien defiende que está enfocada en crecer personalmente. "Estoy volviendo a valorarme, recuperando los valores que tengo en esencia. Volver a mi etapa deportiva me ha ayudado mucho a recordarme cómo era yo", ha ahondado dejando claro que durante la relación se había perdido la noción de cómo era ella misma. "Soy una tía normal, natural y espontánea y es así como quiero ser. No quiero que nadie me coarte", ha zanjado.

Además, Almudena no ha tenido ningún problema en responder a las preguntas sobre su exmarido. En el momento en el que le han preguntado si le desea lo mejor, ella ha sido tajante asegurando que "yo pienso en mi". Eso sí, no ha podido evitar quedarse en silencio y sonriendo cuando le han preguntado concretamente si tenía algún mal rollo con él de algún tipo.



Eso sí, no quiere que nada de esto le afecte a la hora de buscar una nueva relación: "Voy a seguir siendo yo, es verdad que la vida te enseña muchas cosas. Quiero volver a ser en esencia como era yo". El mejor objetivo que se podría marcar.

