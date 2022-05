Almudena Cid ha reaparecido en un nuevo acto público y ha sido de lo más sincera con la prensa. La exgimnasta desconectaba tomándose unas vacaciones en Ibiza y parece que le han sentado divinamente. En la isla Pitusa pudimos ver a una Almudena muy sonriente, luciendo tipazo y disfrutando de los primeros rayos de sol de la época primaveral. Hoy martes 10 de mayo tocaba volver a la rutina y así se encuentra la exgimnasta tras la separación con Christian Gálvez.

Su trabajo en el teatro ha sido su salvación para estos momentos delicados que le ha tocado vivir. "El teatro me ha arropado, me ha salvado, me ha dado confianza, creo que mi sentimiento de compromiso es tan fuerte y ha sido tan fuerte que es lo que me ha hecho ver a mí lo comprometida que soy con la vida, conmigo misma", se sinceraba Cid demostrando que ahora está mucho más fuerte.

"Estoy viéndome yo de otra manera. Vamos teniendo la percepción de la vida según somos y estamos, y ahora mismo me estoy descubriendo, estoy entrando en rincones míos que no había entrado nunca. Estoy transitando en la soledad, sosteniéndola, sin necesidad de nada. Lo único que he echado de menos es a mí, y ya me he encontrado", ¿Quiere decir la exgimnasta que en su relación solo estaba pendiente del que estaba al lado?

La separación con el presentador, más la noticia de su nueva relación con Patricia Pardo hundieron a la deportista, pero parece que está remontando con nuevos proyectos y con otras actitudes. No ha sido fácil para ella pasar página, por lo que no se plantea iniciar un romance con alguien. "Lo estoy superando y gestionando gracias a que dentro del deporte viví algo parecido, la soledad, el rechazo lo viví en el deporte ya y no es tan ajeno, en la vida existe esto. Con quien tengo que estar bien es conmigo, a quien tengo que conocer bien es a mí, a quien tengo que cuidar y mimar es a mí", explica. ¿Tiene ganas de enamorarse de nueva Almudena? "Me estoy enamorando de mí. Me estoy descubriendo"

