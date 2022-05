Tania Medina preocupa a todos sus compañeros por su estado de salud. La concursante de 'Supervivientes' ha tenido que ser evacuada de urgencia tras sufrir un problema de salud que ha puesto en peligro su permanencia en el concurso. Todo comenzó después de que la novia de Alejandro Nieto comenzase a notar ciertas molestias en el estómago que cada vez fueron a más. "Tania ha sido evacuada. Está estable y controlada por el servicio médico. No conseguía admitir líquido, tenía fiebre y vomitó varias veces", han comenzado explicando nada más comenzar la gala de 'Conexión Honduras'.

Para tranquilizar a sus familiares y amigos, desde el programa han contactado con ella para que sea la propia concursante la que explique cómo se encuentra. Tania Medina ha reaparecido sentada en una cama visiblemente mal y triste tras todo lo sucedido. "He estado mejor. Tenía nauseas. dolor de barriga de cabeza, escalofríos, de todo un poco..." ha confesado dejando claro que se siente "impotente" debido a que no quiere marcharse del concurso. "De mente estoy fuerte, pero de cuerpo no tanto. Siento un poco de frustración".

De momento, la joven tendrá que continuar alejada de sus compañeros mientras intenta recuperarse. "Hay que hacer caso a tu cuerpo y a tu salud. A veces aunque uno crea que se encuentra bien tiene que reposar, solo los médicos y nada más que ellos decidieran si continúas y tienes que aceptarlo", le ha comenzado explicando el presentador.

Tras esto, le ha aclarado que, de momento, continuará en observación. "Viendo que aun hay riesgo de una deshidratación al no tolerar ningún alimento sólido ni líquido se ha decidido que debes seguir apartada de la aventura hasta consolidar el resultado del tratamiento", le ha explicado. Sin embargo, ella ha confesado que, mientras todavía exista la posibilidad de volver, está feliz, algo que Ion Aramendi cree que podrá pasar. "Si sigues como hasta ahora, muy pronto podrás volver con ellos".

La joven ha confesado que, sobre todo, le gustaría que no le dijesen nada de lo ocurrido a su pareja, Alejandro Nieto, y es que no quiere que esto pueda afectar a su concurso. "Me gustaría que no le dijesen nada a Alejandro para que no le perjudicara y me gustaría que le dijeran que estoy bien y a mi familia que no se preocupe", ha confesado sin poder contener lágrimas al pensar que, tal vez, este problema de salud le impida continuar viviendo su experiencia en Honduras. Una decisión que no depende de ella, sino del servicio médico que será el que dictamine qué ocurrirá con ella.

Sin duda, una triste noticia para ella, que hace poco sorprendía a todos con su romántica petición de matrimonio a Alejandro tras superar las crisis que han vivido en el concurso.Durante su paso por el reality ha conseguido convertirse en una de las grandes supervivientes, llegando incluso a alzarse con el papel de líder tras ganar una de las pruebas del programa.

Lo cierto es que su situación no ha sido nada fácil y no ha podido evitar preocupar a todos sus compañeros que no han dejado de acercarse a ella para interesarse por su estado de salud durante todo el tiempo que estuvo en 'Playa Royal' hasta que acudió el servicio médico para trasladarla a otro lugar en el que pudiesen tratarle.

