Una muerte nunca es un plato fácil de digerir, ni de familiares, ni de amigos ni de compañeros de profesión, y este fin de semana muchos trabajadores de Atresmedia han soltado lágrimas al enterarse del fallecimiento de dos compañeras muy queridas: las periodistas Inmaculada Salvador y Miryam Romero. La propia Mónica Carrillo se deshacía en lágrimas en pleno directo de las noticias de Antena 3 de este pasado domingo al tener que contar la información, pero no sólo ella: fuera de la cadena también han llorado esta pérdida, como Ana Rosa Quintana. El antes y el después de Mónica Carrillo tras superar su cáncer.

La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' tiene una larga carrera profesional, ha pasado por varios medios y cadenas y, como tal, ha tenido mucha relación con muchos compañeros periodistas, y precisamente con una de las fallecidas, Miryam, la presentadora no ha podido evitar mostrar su desolación al enterarse de la noticia, tal y como ha publicado en su cuenta de Twitter al responder al vídeo que Mónica Carrillo quiso recuperar: "Que triste noticia. Mis condolencias a las familias. Tuve mucha relación con Miriam , no me lo podía creer. D.E.P", escribió Quintana, que aún no se ha reincorporado a su programa mientras se recupera de su cáncer.

Que triste noticia. Mis condolencias a las familias. Tuve mucha relación con Miriam , no me lo podía creer. D.E.P — Ana Rosa Quintana (@anarosaq) June 12, 2022

La propia Mónica tampoco quiso perder la oportunidad de explicarse, y es que, a pesar de que muchas veces tiene que mantener el tipo con noticias de lo más tristes, esta vez la noticia le pillaba muy de cerca: sus compañeras, con las que había trabajado mano a mano y había pasado tantas horas, ahora ya no están por unos fallecimientos sin duda prematuros: "Siento mucho haberme roto al contarlo. Dicen que el exceso de verdad nunca es malo. Aquí había mucha verdad", apuntaba Carrillo. Nuestro más sincero pésame. ¡Ánimo!

