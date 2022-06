Rosario Mohedano y su marido, Andrés Fernández, declaran contra 'La Fábrica de la Tele', productora de 'Sálvame'. Este lunes 13 de junio, la hija de Rosa Benito y su esposo han pasado por los juzgados de Plaza Castilla de Madrid para prestar declaración por la 'Operación Deluxe', tras la presunta filtración de información confidencial sobre ellos y otros personajes conocidos. Allí, Rosario y Andrés se han reencontrado con Antonio David Flores, que ya ganó una demanda contra esta productora por despido improcedente, y con trabajadores de 'La Fábrica de la Tele' a la que la cantante ha acusado públicamente, a través de las redes sociales. "Nos ha maltratado públicamente, a mi marido por ser mi marido y a mí", escribió en una serie de polémicos tweets hace tres meses.

"Muy buenos días. En unas horas pasará lo que para muchos era impensable. Os iré contando, hay mucho que contar, ya que han querido volver a callarnos #JusticiaAndresYRosario", escribió Rosario en sus redes sociales horas antes de su comparecencia en los juzgados para declarar por la 'Operación Deluxe'. La prima de Rocío Carrasco nombra a varias productoras de televisión entre ellas 'La Fábrica de la Tele' con la que mantiene una cruzada particular. Antonio David Flores se solidariza con Rosario y su marido asegurando que él ha sufrido también ese acoso por parte de esta productora.

@rosariomohedano Instagram

Fue el pasado marzo cuando, tras unas palabras de Jorge Javier Vázquez en las que aseguraba que Rosario era 'la espina clavada' de su madre, Rosa Benito,la cantante estallaba en sus redes sociales arremetiendo contra la productora de 'Sálvame'. "Habéis intentado acabar conmigo muchas veces pero he resistido a vuestro maltrato diario y no es la cadena, no equivoques, quien delinque es la productora, no manipules. La cadena se desentiende del daño que hacéis y eso es lo que no te deja dormir. ¿Espina? No, soy vuestra estaca" y se refería a la productora como 'organización criminal jerarquizada'.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io