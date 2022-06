Sergio Ramos y Pilar Rubio están de celebración. La pareja ha compartido por sus redes sociales unas instantáneas preciosas recordando uno de los días más especiales para ellos y su familia: su boda. La pareja lleva tres años casados y se aman igual o más que el primer día. "Una emoción, un sentimiento, un recuerdo… la felicidad, de ese día y desde entonces. Bailamos juntos y soñamos despiertos. Juntos todo es posible. Mi hogar, mi vida, feliz aniversario. Te quiero", son las bonitas palabras que el sevillano le dedica a su mujer.

La boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio fue espectacular. No faltó ningún detalle y los invitados alucinaron con la organización de la ceremonia y la fiesta de después. "Estas fotos podrían representar el inicio de algo nuevo, pero tú y yo sabemos que todo esto comenzó mucho antes. Te quiero, hoy y siempre. Feliz aniversario", escribía Pilar Rubio con las misma imágenes. Con estas palabras nos dejan bastante claro que el futbolista del PSG y la colaboradora de 'El Hormiguero' volverían a repetir sin dudarlo.

Este mes de junio, la amiga de la presentadora, Vania Millán, contraía matrimonio con su ya marido Israel Bayón. Pilar Rubio acudía sola al enlace de la modelo que tuvo lugar en pleno corazón de la capital española. La mujer de Sergio Ramos lució un vestido de más de 8.000 euros de Chanel que simulaba ser un dos piezas y lo acompañó con un cinturón de Chanel y un bolso de piel de la misma firma.

