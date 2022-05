Pilar Rubio es toda una amante de los retos. Así lo ha demostrado con cada uno de los que se le han puesto por delante, primero en 'El Hormiguero' y más tarde en 'El Desafío', del cual forma parte actualmente como jurado. Y ahora no va a ser menos. Después de que su carrera haya dado un giro tras verse obligada a trasladarse a París con su familia por el trabajo de su marido, Sergio Ramos, la presentadora y colaboradora ha dado un paso más allá y ha demostrado que no se achanta con ningún reto.

A través de su cuenta de Instagram, Rubio ha anunciado cuál será su próximo proyecto en la televisión desvelando que no se trata de un producto para la televisión nacional sino que dará el salto con la plataforma Rakuten TV, quienes también han compartido la imagen de Pilar Rubio y su nuevo proyecto: presentadora de un reality de supervivencia en las Islas Canarias.

Esto supondrá un doble reto para Pilar Rubio. Por un lado, será presentadora en solitario de un formato novedoso, ya que nunca se ha enfrentado a este tipo de formatos a pesar de ir muy acorde a su perfil. Por el otro, la colaboradora deberá hablar íntegramente en inglés, una faceta que aún no la habíamos visto en ella. ¿Y por qué en inglés? Porque el programa enfrentará a influencers y celebrities de todos los rincones de Europa.

"¡¡Discovering Islands, un nuevo gameshow llega pronto a Rakuten TV!! Explora las Islas Canarias de la mano de @pilarrubio como presentadora y con celebrities e influencers europeos. Descubre la historia y la cultura que constituyen este archipiélago volcánico", explicaba la plataforma en su cuenta de Instagram.

Se trata de un formato original con el que se busca promocionar el archipiélago canario en los 43 países europeos en los que se emitirá. Una gran oportunidad tanto para las islas como para Pilar Rubio, quien podrá ver catapultada su carrera a otros países de nuestro continente.

