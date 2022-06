La localidad barcelonesa de Pineda de Mar ha sido testigo anoche de la elección del representante de Murcia, Daniel Lorente, como nuevo Mister International Spain 2022. Tiene 20 años, es estudiante de Ingeniería Mecánica y mide 1,91 cm. Como 1er Finalista fue nombrado el representante de la provincia de Baleares, Iván Cardell, mientras que el representante de Ourense, Borja Atanes, fue elegido como 2o Finalista.

El resto del Top 6 lo completaron los representantes de Barcelona, Córdoba y Málaga. Al TOP 12 se sumaron los candidatos de Almería, Bizkaia, Granada, Jaén, León y Valencia. La gala estuvo presentada por Luis Muñoz (Mister España 2007), Sofía del Prado (Miss Universo España 2017) y Guillermo García (Mister España 2009) y con conexiones desde backstage con Amaia Izar (Miss World Spain 2018).

LM Gómez Pozo

El joven murciano obtiene así el pasaporte directo para representar al país en alguno de los certámenes internacionales masculinos más importantes, cuya fecha está aún por determinar.



LM Gómez Pozo

Hablamos con Daniel Lorente, el ganador de Míster Internacional Spain, después de su victoria y el joven, de 20 años, nos confiesa que ha sido todo un sueño para él convertirse en ganador de este título. "Llevo un año desde que empecé con este sueño, aunque nunca he esperado que se haga realidad", explica muy emocionado.

Daniel no solo es un cara bonita y un cuerpo espectacular, el joven oriundo de Murcia, estudia en Cartagena Ingería Mecánica Industrial. Aunque su pasión por la moda viene de lejos, siempre ha tenido muy claro que tenía que formarse. Eso sí, siempre ha contado con el apoyo incondicional de sus progenitores: "Mis padres siempre me han apoyado en mi carrera como modelo, que empecé con 15 años. Pero también cuando jugaba al baloncesto. Mis padres siempre me han apoyado en todas las decisiones que he tomado", nos confiesa.

"Hoy en día doy las gracias ser la persona que soy. Por los valores que me han dado mis padres, por la educación que me han dado y los valores que me han trasmitido. Mis padres me han felicitado por el título que acabo de conseguir".

Daniel confiesa que aunque su vida da un giro con este título, aún necesita tiempo para ser consciente "aún sigo sin creérmelo". Pero, ¿cómo es Daniel en su día a día? "Estoy con mis amigos siempre haciendo planes. La soledad no es mi amiga en estos casos", explica el joven murciano.

LM Gómez Pozo

El joven confesaba que se veía fuerte, pero que quizás nunca imagino que podría ser el ganador. "Ha sido increíble. Para mí lo principal es los amigos que me llevo y el aprendizaje que me llevo de esta experiencia única". Sus compañeros también lo veían como un claro ganador. "Me han felicitado todos mis compañeros. Míster Baleares me ha dado la enhorabuena".

Daniel sabe que es atractivo: "Sí, estoy aquí es por algo", confiesa el joven. Aunque no ha querido dar detalles de si tiene éxito o no con las mujeres. "Prefiero no haber hablar

"Me gusta mucho la Fórmula 1, Carlos Sainz, Fernando Alonso. En la universidad estoy en un grupo que está estudiando precisamente la alta competición", cuenta el joven.

Sobre a qué más le llama la atención del mundo del espectáculo, Daniel Lorente lo tiene claro: la interpretación. "De pequeño siempre que veía una serie, me imagina "qué guay sería estar ahí"".

Del mundo del modelaje le gusta todo, el fotografía, la pasarela... Y ahora mismo no descarta incluso estudiar interpretación porque es algo que de pequeño le ha gustado.

Sus defectos: Daniel confiesa que tiene muchos, pero cree que es mejor que las personas lo vayan descubriendo.

El concurso de Mister International Spain nace en 2013 de la mano de su dueño Cres del Olmo y su organización Nuestra Belleza España. Hoy en día es el certamen de belleza masculino nacional de referencia, cuyos ganadores acuden a los concursos de belleza masculinos Grand Slam más importantes. Entre sus ganadores más destacados podemos encontrar a Alejandro Nieto, ganador en 2015 del concurso y actual concursante de “Supervivientes” de Telecinco.

