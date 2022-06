El documental de 'En el nombre de Rocío' está levantando muchas ampollas. Las declaraciones de Rocío Carrasco sobre la vida de sus padres han despertado muchas críticas, sobre todo aquellas relacionadas con los sentimientos de Rocío Jurado y Pedro Carrasco incluso después de divorciarse. "Mi padre murió enamorado de mi madre, y mi madre murió enamorada de mi padre", aseguró Carrasco en el plató del especial de Deluxe. Una frase que, como era de esperar no ha gustado ni a José Ortega Cano, cuya mujer Ana María Aldón ya ha reaccionado, ni a Raquel Mosquera, quien ha puesto sus cartas sobre la mesa. "No estoy enfadada, pero sí tengo ganas de poner en su sitio a algunas personas que cuando me tienen cara a cara no se atreven a decirme nada y luego cuando no estoy aprovechan", ha asegurado en el plató de 'Viva la vida'.

Telecinco

La peluquera ha negado rotundamente que el que fuera su marido, Pedro Carrasco, estuviera enamorado de la cantante cuando estuvo con ella. "Estuvimos dos años de noviazgo, tres de convivencia y cinco de casados. Casi tanto o más que con Rocío Jurado, pero nosotros día a día, ellos viajaban mucho y apenas se veían", ha arrancado Raquel Mosquera, confirmando que si bien el boxeador no estaba enamorado ya de la cantante, ella sí lo estaba de él al menos "hasta que conoció al torero, que se enamoró de él". "Durante los dos primeros años de noviazgo, Rocío intentó dos veces que Pedro volviese y no volvió con ella. Eso es un hecho, es una realidad", ha confirmado.

Según el relato de Mosquera, Juan de la Rosa preguntaba a Pedro Carrasco cuándo iba a decirle a Rocío Jurado que estaba con ella "porque Rocío me dice que qué pasa contigo". "Nos llamaba a las 3 o 4 de la mañana mientras dormíamos, para decir que se había peleado con su hija y que fuera a recogerla, y él le decía que iría por la mañana. Y no sabíamos si era para recoger a Rocío Carrasco o porque quería verle".



Así, ha destacado que cree que "Rocío Carrasco no tiene derecho a hablar en nombre de un muerto. Ella que hable en su nombre, como yo hablo en el mío, hablo según mis vivencias, según lo que yo he presenciado".

