El verano ha comenzado y con él las vacaciones de algunos de nuestros famosos. Una de las primeras en decidir irse unos días para desconectar y disfrutar del buen tiempo ha sido Alba Díaz. La hija de Manuel Díaz 'El Cordobés' y Vicky Martín Berrocal ha optado por pasar unos días en barco en Ibiza rodeada de algunos de sus amigos. Sin duda, un increíble plan del que parece estar disfrutando al máximo y con el que está aprovechando para ponerse morena al sol.

Alba Díaz ha optado por hacer este viaje tan solo unos días después de mostrar el resultado de su operación de pecho, que se ha realizado con tan solo 22 años. Un retoque estético con el que está muy feliz. Ahora, ha podido presumir de él luciendo un bikini y disfrutando del primer chapuzón de la temporada.

Gtres

La hija de Vicky Martín Berrocal ha tomado una ducha en el barco mientras volvía a tumbarse para seguir tomando el sol. Un tiempo que también ha aprovechado para hacerse numerosas instantáneas en alta mar con las que dejar constancia del increíble viaje que está realizando con sus amigos.

Lo cierto es que ella no es la única famosa que ha caído rendida a los encantos de Ibiza, y es que durante esta temporada es habitual ver a otros famosos acudir a este lugar ya sea con o sin barco, como Natalia Sánchez, Esther Cañadas o Marc Bartra. Sin duda, un destino ideal para alejarse de todo y disfrutar de esta temporada de tanto calor.

Gtres

Sin duda, un descanso que Alba Díaz tiene más que merecido después de haber estado un tiempo en África como voluntaria. Un viaje del que regresó enferma y que ha confesado que volvería a repetir.

