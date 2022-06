El colaborador de 'Sálvame' pasó por el Puente de las Emociones en Honduras y allí abrió su corazón y reveló los episodios más duros de su vida . Desde qué cambiaría en la relación con sus padres hasta los errores que ha cometido con sus hijos pasando por sus problemas de adicción. "He sido 50 años adicto a la cocaína . No presumo de nada pero quiero que sepan que estoy en una fase de recuperación que inicié antes de venir al concurso" revelaba.

Las confesiones de Kiko Matamoros emocionaron a todos en Honduras y a través de la pequeña pantalla. Lara Álvarez le dio un gran abrazo y le entregó una carta de cada uno de sus cuatro hijos mayores aunque faltaba una: la de Anita Matamoros pero el colaborador también tuvo unas palabras para ella. "Lo único que espero es que mi hija sea feliz, que sepa que para quererla no tengo que tenerla al lado. La quiero como quiero a cualquier de mis hijos. Cuando necesite algo voy a estar ahí, quiera ella o no quiera ella. No la olvido, forma parte de mi vida y yo de la suya", reveló.

Telecinco

En 'Sálvame' reprodujeron las palabras de Kiko Matamoros y Adela González Acuña reconoció que había llorado tras escuchar a su compañero. "Hoy lo he escuchado porque ayer por la noche no lo vi y se me ha saltado una lagrimilla" aseguraba y añadía que le ve como uno de los favoritos. "Ojo, si antes tenía boletos, ahora tiene más boletos para llegar a ganar 'Supervivientes 2022", fueron las palabras apoyando al colaborador. Repasamos todos los ganadores de 'Supervivientes'.

