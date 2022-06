Las bodas siempre son muy bonitas porque es el gran día en el que una pareja se declara su amor para siempre, pero organizarlas puede llegar a ser un estresante suplicio y causa de grandes broncas. Que se lo digan si no a Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez, que a pesar de que tienen todas las posibilidades a su alcance, no se libran de los dramas. De hecho, la pareja ha dejado entrever en su canal de mtmad que tienen algo de tensión acumulada, y nada menos que por uno de los detalles más importantes de ese día: las alianzas. Así son los vestidos de novia de Aurah Ruiz.

La pareja, que cuenta con un equipo organizador para que salga todo perfecto ese día, ha dejado claro que aún les falta ponerse de acuerdo con las sortijas que querrán para sellar su amor. "Eso está casi elegido", le ha quitado hierro al asunto él, pero ella ha saltado: "No"; "Sí"; "Que no", han discutido. "No, porque hemos elegido una alianza, pero a mí esa no me termina de convencer. Me parece que solo nos han enseñado esa y parece que nos tenemos que conformar con esa. Nos gusta a ambos una, pero nos aconsejan que sea de una manera y no de otra... y no", ha explicado la canaria. Todos los secretos de la vida de Aurah Ruiz.

Mediaset

La pareja está a sólo unos días de darse el 'sí, quiero' con Jesé tras superar todos sus problemas de pareja, y ahora parece que los enfrentamientos han vuelto a su vida. ¿Conseguirán llegar al día del enlace... o acabarán tirándose de los pelos antes?

Mediaset

El otro drama de Aurah

La influencer aún no sabe cómo va a ser el día de su enlace, y aunque, como todas las novias, quiere que salga todo perfecto, tiene mil ideas en la cabeza pero, como es lógico, no todo puede salir adelante. Aún sigue con ganas de cambiar cosas a pocos días de la celebración, pero si realmente hay algo que le preocupa es juntar a sus padres: "La relación entre mi padre y mi madre... no la hay. Y ya está. Sólo es cordialidad: dos personas que se separaron hace mucho tiempo. Han rehecho su vida con otras personas", ha dicho Aurah con pena en su canal, y es que, a pesar de que tiene más que asumida la situación, se nota que le gustaría que sus padres se mostraran algo más unidos en su día especial. ¿Lo conseguirá?

