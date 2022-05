Las bodas siempre son motivo de alegría como forma de sellar el amor de una pareja y hacerlo oficial, y aunque para muchos tortolitos no cambia demasiado su día a día, hay personas, como Aurah Ruiz, que saben que su vida sí va a cambiar, y hasta puede dar un giro de 180 grados de un día para otro. La influencer está a punto de pasar por el altar con el futbolista Jesé Rodríguez, y la vida de un deportista de élite, aunque acomodada, no es fácil, y puede que de repente tengan que marcharse a la otra punta del mundo por el trabajo de él.

Así lo ha explicado Aurah en su canal de mtmad, donde ha revelado que sabe con quién y con qué condiciones se casa, así que ha asegurado que seguirá a Jesé a donde le lleve el fútbol, a pesar, incluso, de las complicaciones de salud de Nyan. "No está mejor, pero ahora sí está más estable", ha contado.

Mediaset

La ex gran hermana VIP también ha dado algunos detalles de cómo cambiará su vida a partir de la boda: ha dejado la puerta abierta, por ejemplo, a cambiarse el apellido; también ha revelado que, cuando se casen, también se mudarán a otra casa, aunque ha contado que quizá no sea la de sus sueños porque "habrá sorpresas". ¿Se estarán construyendo su casa ideal a su gusto como ya han hecho otras famosas como Violeta Mangriñán?

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Y por supuesto, sabiendo que es algo que sus fans quieren conocer de buena tinta, también ha dejado la puerta abierta a ampliar la familia... aunque tocará esperar: "Tener más hijos es complicado por los antecedentes que tengo con Nyan. No creo que sea el momento indicado… por ahora. Pero no lo descarto, quizás en un futuro puede que sí".

Mediaset

Las familias de Jesé y Aurah, ¿unidas por fin?

Fue la propia Aurah la que dejó caer en un vídeo de su canal que la familia de Jesé no estaría precisamente encantada desde que volvieron a salir a juntos, pero ahora parece que eso ha cambiado: según ha revelado, les han dado su bendición para esa boda e incluso asistirán como invitados. Y es que, tras demostrar que sus problemas de pareja son cosa del pasado, ahora Jesé y Aurah están en el momento más bonito de sus vidas.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io