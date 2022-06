Preparar una boda siempre es bonito y un dolor de cabeza a partes iguales, porque poner todo a tu gusto está muy bien, pero el estrés por que esté todo a tiempo y salga perfecto es una realidad, y si no que se lo digan a Aurah Ruiz: su boda con Jesé, con el que se comprometió en su viaje a Dubai hace unos meses, va viento en popa: él hasta tiene ya su traje de novio y Aurah ha empezado a hacerse retoques estéticos para estar divina, pero la fecha se acerca y aún quedan flecos sueltos, como qué llevará la novia, porque hasta hace unos días la ex concursante de 'GH VIP' no tenía absoluta idea de lo que se quería poner en un día tan importante.



A través de su canal de mtmad, Aurah ha confesado que no sabe muy bien lo que quiere, pero sí ha dado algunas pinceladas: "Me gustan los vestidos de princesa y los de corte sirena... y lo que sí quiero es que tenga una cola muy larga", ha dejado claro justo antes de llegar al atelier donde le harán su vestido, donde ha pedido también que le "enseñen los mejores vestidos que tengan". Y es que cuando una se casa con un futbolista... ¡lo que cueste el vestido es lo de menos! Así es el casoplón en el que viven Aurah y Jesé.

Aurah, que recientemente desveló todos los secretos sobre su vida, se ha probado tres vestidos en su primera toma de contacto, y parece que lo suyo son los números impares, porque le han gustado el primero -de corte princesa con falda echa con rosas de tul y cuerpo de pedrería con escote en V- y el tercero -corte sirena con pedrería de arriba a abajo y espalda de tul transparente bordada con más piedras-, mientras que el segundo era menos de sus estilo, especialmente por las plumas de los hombros.

Las dudas han embargado a Aurah, y es que no saber exactamente lo que quiere le va a hacer probarse muchos vestidos, algo nada recomendable, porque "cuantos más te pruebes, más indecisión", ha comentado ella misma. ¿Qué modelo elegirá?

