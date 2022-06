No ha podido ser. David Bustamante ha tirado la toalla. El cantante ha sido una de las estrellas de La Velada del Año 2, una cita de boxeo organizada por Ibai Llanos y retransmitida por Twitch que ha roto todos los récords de la plataforma. Durante más de 5 horas se ha celebrado el evento llenando el Palau Olímpic de Badalona donde se han dado cita creadores de contenido de Tik Tok, Twitch y YouTube de todas partes de España y Latinoamérica, congregando a más de 3 millones de personas (rompiendo récords de la plataforma) frente a las pantallas para disfrutar del evento en el que ha habido entrevistas, música y mucho boxeo.

En el combate estelar de la noche se enfrentaban David Bustamante y Mr Jagger, que revalidaba el título de campeón de la Velada del Año 1. La experiencia del de San Vicente de la Barquera, que lleva boxeando desde pequeño y practicando deportes de contacto, hacía pensar que podría tener posibilidades de arrebatarle el título al creador de contenidos. Sin embargo, mientras que Mr Jagger había tenido meses de preparación, Bustamante solo había tenido un mes, en el que ha entrenado a tope perdiendo 15 kg, pues venía para ocupar la baja de Jaime Lorente, quien ha sido padre hace poco y no pudo acudir por tener prohibido por contrato hacer deportes de riesgo mientras graba la nueva temporada de El Cid.

El combate comenzaba bien para Bustamante. El cantante hacía gala de la técnica que ha aprendido durante todos sus años de boxeo, pero la diferencia de edad (40 David y 27 Mr Jagger) se hacía notar y pronto el cántabro recibía un gancho en la cabeza con gran potencia que le descolocaba. A pesar de encadenar buenos golpes técnicos, Bustamante no era capaz de cansar a su rival, agotándose en el intento. Lo mismo ocurrió en el segundo round que le dejó incluso sangrando en el labio. Una situación que le llevó a tirar la toalla.

"Estoy cansado pero contento", aseguraba el cantante aún en el ring tras proclamarse la victoria de Mr Jagger. "Estoy muy agradecido por la oportunidad. Ha sido un reto acojonante y el ambiente es maravilloso. Él es un rival increíble, está muy en forma, se le notan los años y los meses de preparación. Solo espero que valoren esto: 40 años, 4 semanas de preparación y tengo el valor de plantarme delante de esta torre dándolo todo". Unas palabras que el público aplaudió valorando su valor, el cual quiere repetir: "gracias a Ibai y compañía por invitarme, quizá sea la primera de muchas".

