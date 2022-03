David Bustamante cumple 40 años en un buen momento. El cantante nació el 25 de marzo de 1982 y celebra, en Cantabria, su tierra natal, su nueva vuelta al sol. El cántabro vive un excelente momento personal y profesional. David está feliz al lado de las dos mujeres de su vida, con permiso de madre: su novia, Yana Olina, a la que dedica tiernos mensajes a través de las redes sociales, y su hija Daniella, aunque ésta le haya dado algún disgustillo con las notas al suspender música en una evaluación aunque ya ha mejorado. Su pareja y su hija mantienen una excelente relación como demuestra los planes que comparten como una reciente visita a un parque de atracciones, algo que hace muy feliz al cántabro que adora a ambas.

El cantante está feliz con su trayectoria profesional. Tras su paso por 'MasterChef Celebrity', el cantante protagonizó el musical 'Ghost' que fue un gran éxito y ha retomado los conciertos de su gira para celebrar sus 20 años de carrera musical, '20 años y un destino Tour' está siendo un éxito y este 26 de marzo ha colgado el cartel de 'Todo vendido' para su concierto en Santander. Además, explota su faceta de empresario y triunfa con sus fragancias. La última, 'Muy Mío Origen', es todo un éxito. David Bustamante ha celebrado en su perfil de Instagram su nueva vuelta al sol y ha festejado que, de la famosa 'Crisis de los 40', ni rastro.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Siempre pensé, que llegada esta fecha… Me afectaría la famosa “Crisis de los 40”…

Pues sabéis que??? Me encuentro en el mejor momento de mi vida!!!! Soy feliz! Me siento realizado! Me siento amado! Me siento joven y me siento valorado en todos los aspectos de mi vida… Así que… Bienvenidos cuarenta! Ojalá los próximos 100 se parezcan a vosotros!!! #MejorQueNunca #GraciasALaVida Pero sobre todo gracias a tod@s por hacerme tan feliz!!!", escribió junto a una imagen en la que lucía la mejor de sus sonrisas.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

David Bustamante, que hace dos años para celebrar sus 38 años compartió una imagen suya de bebé, cumple 40 años solo cuatro días después de que su chica, Yana Olina, celebrara el suyo, cumplía 34, y recibiera la felicitación de su chico y de Paula Echevarría que comentó el post que éste le había dedicado con un 'Felicidades' que fue muy aplaudido por los más de 1,5 millones de seguidores que el cántabro tiene en Instagram.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Felicidades mi pequeña! Qué suerte que los últimos 4 hayan sido a mi lado! Te amo y te agradezco lo mucho que regalas, no solo a mi, si no a todo lo que me importa! Eres más que mucho más! Especial y distinta, diferente a lo demás! Hoy celebras tu cumpleaños! Pero los que estamos a tu lado, te celebramos a Ti!", escribió junto a una imagen de ambos. David está tan enamorado de Yana que no descarta una boda entre ambos y también estaría encantado de aumentar la familia y tener un hijo con ella. "Por qué no, claro que sí. Soy una persona muy niñera y muy cariñoso", comentó hace unas semanas. Mientras llega el gran día, David Bustamante celebra su 40 cumpleaños en la mejor compañía. ¡Muchas felicidades! ¡Y que cumpla muchos más!

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io