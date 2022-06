¿Está viendo 'Supervivientes' Isabel Pantoja? El concurso de Anabel Pantoja está siendo muy comentado tras confirmarse su nueva relación con Yulen Pereira, ¿qué piensa su tía sobre el concurso de su sobrina y de las cosas a las que se ha atrevido la sevillana? Esta tarde de martes, Isa Pantoja entraba en 'Sálvame' y despejaba todos las dudas sobre su madre y la opinión que tiene de Anabel.

"Mi madre lo está viendo y le está gustando", explicaba Isa Pantoja. Su prima y el esgrimista protagonizaron una noche de pasión de la cuál se comenta que a Merchi, madre de Anabel Pantoja, no le habría hecho mucha gracia. Merchi le tiene mucho cariño a Omar Sánchez y en más de una ocasión le ha mostrado su apoyo en público. La madre de Anabel también está bastante disgustada con la actitud de Arelys, madre de Yulen, que tuvo en la Isla con Anabel, ¿piensa lo mismo Isabel Pantoja? "No le he preguntado por el tema del vídeo, en concreto, pero en general está orgullosa de Anabel, no pensaba que iba a durar tanto por la experiencia anterior", seguía comentando la joven a los colaboradores.

Telecinco

¿Iría la tonadillera a Honduras para darle una sorpresa a Anabel Pantoja? "Me encantaría. Sería muy buena para las dos pero lo veo complicado. Mi madre piensa y le diría lo que le diríamos todos. Tendría que haberse centrado mucho más en su concurso, que está a tiempo. Al final es un vídeo, todo el mundo tenemos intimidad, pero podría no haberlo hecho, ya no por Omar sino por su madre, es bastante incómodo para ella", desvelaba la joven.

